https://ria.ru/20260227/eksportery-2077046628.html
Словацкие экспортеры оценили ситуацию с поставками нефти по "Дружбе"
Словацкие экспортеры оценили ситуацию с поставками нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 27.02.2026
Словацкие экспортеры оценили ситуацию с поставками нефти по "Дружбе"
Остановка Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" представляет собой значительный риск для словацкой промышленности и экспортно ориентированных... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T08:20:00+03:00
2026-02-27T08:20:00+03:00
2026-02-27T08:20:00+03:00
экономика
словакия
киев
украина
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049346247_475:0:2625:1209_1920x0_80_0_0_65397dea8fb77ac25f9032f11259ce67.jpg
https://ria.ru/20260226/vengrija-2076940576.html
https://ria.ru/20260226/siyyarto-2076937092.html
словакия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049346247_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_498d37b33c85a865fa200505a43f45d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, словакия, киев, украина, мирный план сша по украине
Экономика, Словакия, Киев, Украина, Мирный план США по Украине
Словацкие экспортеры оценили ситуацию с поставками нефти по "Дружбе"
Совет словацких экспортеров: прекращение поставок нефти по "Дружбе" несет риски
БРАТИСЛАВА, 27 фев - РИА Новости. Остановка Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" представляет собой значительный риск для словацкой промышленности и экспортно ориентированных предприятий, сообщили РИА Новости в Совете словацких экспортеров.
Министерство экономики Словакии
13 февраля сообщало, что Киев
остановил поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России
транзитом через территорию Украины
, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
"Совет словацких экспортеров с серьезной обеспокоенностью следит за развитием ситуации в сфере поставок нефти в Словакию. Повреждение нефтепровода "Дружба" и последующая остановка поставок (нефти - ред.) представляют собой серьезный риск для словацкой промышленности, экспортно ориентированных компаний и конкурентоспособности экономики", - сообщили в Совете словацких экспортеров.
В ассоциации считают, что сложившаяся неопределенность в этом вопросе осложняет планирование производства и контрактов.
Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Возобновление поставок по "Дружбе" ожидается не раньше марта.