Словацкие экспортеры оценили ситуацию с поставками нефти по "Дружбе"
08:20 27.02.2026
Словацкие экспортеры оценили ситуацию с поставками нефти по "Дружбе"
экономика, словакия, киев, украина, мирный план сша по украине
Экономика, Словакия, Киев, Украина, Мирный план США по Украине
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка . Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 27 фев - РИА Новости. Остановка Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" представляет собой значительный риск для словацкой промышленности и экспортно ориентированных предприятий, сообщили РИА Новости в Совете словацких экспортеров.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что Киев остановил поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Венгрия потребовала возобновить поставки нефти из России по "Дружбе"
26 февраля, 17:15
"Совет словацких экспортеров с серьезной обеспокоенностью следит за развитием ситуации в сфере поставок нефти в Словакию. Повреждение нефтепровода "Дружба" и последующая остановка поставок (нефти - ред.) представляют собой серьезный риск для словацкой промышленности, экспортно ориентированных компаний и конкурентоспособности экономики", - сообщили в Совете словацких экспортеров.
В ассоциации считают, что сложившаяся неопределенность в этом вопросе осложняет планирование производства и контрактов.
Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Возобновление поставок по "Дружбе" ожидается не раньше марта.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Сийярто: Украина признала, что остановила "Дружбу" по политическим причинам
26 февраля, 17:04
 
