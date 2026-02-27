Словацкие экспортеры оценили ситуацию с поставками нефти по "Дружбе"

БРАТИСЛАВА, 27 фев - РИА Новости. Остановка Киевом поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" представляет собой значительный риск для словацкой промышленности и экспортно ориентированных предприятий, сообщили РИА Новости в Совете словацких экспортеров.

Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что Киев остановил поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины , ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.

"Совет словацких экспортеров с серьезной обеспокоенностью следит за развитием ситуации в сфере поставок нефти в Словакию. Повреждение нефтепровода "Дружба" и последующая остановка поставок (нефти - ред.) представляют собой серьезный риск для словацкой промышленности, экспортно ориентированных компаний и конкурентоспособности экономики", - сообщили в Совете словацких экспортеров.

В ассоциации считают, что сложившаяся неопределенность в этом вопросе осложняет планирование производства и контрактов.