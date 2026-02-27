Рейтинг@Mail.ru
МВФ не ограничивает Киев в использовании средств на военные нужды - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/ekonomika-2077239991.html
МВФ не ограничивает Киев в использовании средств на военные нужды
МВФ не ограничивает Киев в использовании средств на военные нужды - РИА Новости, 27.02.2026
МВФ не ограничивает Киев в использовании средств на военные нужды
Новый кредит Международного валютного фонда (МВФ) Украине в 8,1 миллиарда долларов не ограничивает Киев в использовании этих средств на военные нужды, заявил на РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T17:52:00+03:00
2026-02-27T17:52:00+03:00
в мире
украина
киев
кристалина георгиева
мвф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:72:3052:1789_1920x0_80_0_0_02240a6236356911c8ee6974d5e3ed5e.jpg
https://ria.ru/20260227/ukraina-2077212066.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_cdc17f498829c49ba92ded081da8b998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, кристалина георгиева, мвф, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Кристалина Георгиева, МВФ, Мирный план США по Украине
МВФ не ограничивает Киев в использовании средств на военные нужды

РИА Новости: МВФ не ограничивает Киев в использовании средств на военные нужды

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Американские доллары. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Новый кредит Международного валютного фонда (МВФ) Украине в 8,1 миллиарда долларов не ограничивает Киев в использовании этих средств на военные нужды, заявил на вопрос РИА Новости глава миссии фонда по Украине Гэвин Грей.
"Как и во всех программах МВФ, здесь используются ресурсы, которые не имеют целевого назначения", - сообщил он на вопрос агентства о возможности использования средств на военные нужды.
Грей добавил, что средства будут выделены для решения проблемы дефицита платежного баланса в целом.
Ранее руководство МВФ одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. Глава МВФ Кристалина Георгиева добавила, что фонд признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Русские требуют". На Западе обратились к Украине с внезапным призывом
Вчера, 16:30
 
В миреУкраинаКиевКристалина ГеоргиеваМВФМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала