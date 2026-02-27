МВФ не ограничивает Киев в использовании средств на военные нужды

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Новый кредит Международного валютного фонда (МВФ) Украине в 8,1 миллиарда долларов не ограничивает Киев в использовании этих средств на военные нужды, заявил на вопрос РИА Новости глава миссии фонда по Украине Гэвин Грей.