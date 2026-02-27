https://ria.ru/20260227/ekonomika-2077239991.html
МВФ не ограничивает Киев в использовании средств на военные нужды
МВФ не ограничивает Киев в использовании средств на военные нужды - РИА Новости, 27.02.2026
МВФ не ограничивает Киев в использовании средств на военные нужды
Новый кредит Международного валютного фонда (МВФ) Украине в 8,1 миллиарда долларов не ограничивает Киев в использовании этих средств на военные нужды, заявил на РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T17:52:00+03:00
2026-02-27T17:52:00+03:00
2026-02-27T17:52:00+03:00
в мире
украина
киев
кристалина георгиева
мвф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:72:3052:1789_1920x0_80_0_0_02240a6236356911c8ee6974d5e3ed5e.jpg
https://ria.ru/20260227/ukraina-2077212066.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_cdc17f498829c49ba92ded081da8b998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, кристалина георгиева, мвф, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Кристалина Георгиева, МВФ, Мирный план США по Украине
МВФ не ограничивает Киев в использовании средств на военные нужды
РИА Новости: МВФ не ограничивает Киев в использовании средств на военные нужды