ЕК не согласилась с мнением главы МИД Германии об активах России

БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Еврокомиссия не согласилась с мнением главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что вопрос об использовании российских замороженных активов для нужд Украины снят с повестки заседаний ЕС, об этом заявил представитель ЕК Баляш Уйвари.