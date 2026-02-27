ЕК не согласилась с мнением главы МИД Германии об активах России

БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Еврокомиссия не согласилась с мнением главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что вопрос об использовании российских замороженных активов для нужд Украины снят с повестки заседаний ЕС, об этом заявил представитель ЕК Баляш Уйвари.
"Если мне будет позволено вернуться к декабрьским выводам Евросовета, я думаю, что там есть ключевое предложение, в соответствии с которым Евросовет просит коллег-законодателей продолжить работу над техническими и юридическими аспектами предложения о предоставлении кредита (с использованием активов России - ред.) на возмещение ущерба. Я думаю, что это очень четко отвечает на ваш вопрос", - сказал представитель ЕК на вопрос журналистов о том, согласны ли в Брюсселе с мнением Германии по этой теме.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.