Рейтинг@Mail.ru
ЕК не согласилась с мнением главы МИД Германии об активах России - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/ek-2077218849.html
ЕК не согласилась с мнением главы МИД Германии об активах России
ЕК не согласилась с мнением главы МИД Германии об активах России - РИА Новости, 27.02.2026
ЕК не согласилась с мнением главы МИД Германии об активах России
Еврокомиссия не согласилась с мнением главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что вопрос об использовании российских замороженных активов для нужд Украины... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:52:00+03:00
2026-02-27T16:52:00+03:00
в мире
россия
германия
украина
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077087437_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_45adf865facb69eb9b8884c9ef0f5475.jpg
https://ria.ru/20260227/aktivy-2077125043.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077087437_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4d0858cc511ade466a99480c380a69fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, украина, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Россия, Германия, Украина, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
ЕК не согласилась с мнением главы МИД Германии об активах России

ЕК не согласилась с мнением Вадефуля о снятии вопроса активов РФ с повестки ЕС

© AP Photo / Andreea AlexandruИоганн Вадефуль
Иоганн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
Иоганн Вадефуль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Еврокомиссия не согласилась с мнением главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что вопрос об использовании российских замороженных активов для нужд Украины снят с повестки заседаний ЕС, об этом заявил представитель ЕК Баляш Уйвари.
Ранее министр иностранных дел Германии Вадефуль заявил, что тема возможного использования замороженных российских активов для поддержки Украины на данный момент не является предметом для обсуждения в Евросоюзе.
"Если мне будет позволено вернуться к декабрьским выводам Евросовета, я думаю, что там есть ключевое предложение, в соответствии с которым Евросовет просит коллег-законодателей продолжить работу над техническими и юридическими аспектами предложения о предоставлении кредита (с использованием активов России - ред.) на возмещение ущерба. Я думаю, что это очень четко отвечает на ваш вопрос", - сказал представитель ЕК на вопрос журналистов о том, согласны ли в Брюсселе с мнением Германии по этой теме.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
На Западе продолжатся попытки своровать российские активы, считает Кремль
Вчера, 13:03
 
В миреРоссияГерманияУкраинаСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала