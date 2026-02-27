Ефимов: жилье по реновации возведут в рамках 73 проектов КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В 2025 году в Москве опубликовали более 70 проектов комплексного развития территории (КРТ), в рамках которых возведут жилье по реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В прошлом году в столице опубликовали 73 проекта КРТ, которые предусматривают возведение домов для реализации программы реновации. Это в 13 раз больше аналогичных показателей за 2024 год. Новостройки общей площадью более 5,4 миллиона квадратных метров появятся в 61 столичном районе", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

По его словам, 26 из 73 проектов уже реализуются. На площадках, расположенных в десяти округах Москвы, возведут более 2,1 миллиона квадратных метров жилья.

В сообщении указывается, что 1,3 миллиона "квадратов" жилья по реновации построят на востоке города, в том числе 620 тысяч в районах Новогиреево и Перово.