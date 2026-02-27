https://ria.ru/20260227/dzjudoisty-2077262304.html
Российские дзюдоисты стали бронзовыми призерами турнира Большого шлема
Российские дзюдоисты Абдуллах Парчиев и Лилия Нугаева выиграли бронзовые медали на турнире Большого шлема в Ташкенте. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
единоборства
спорт
спорт
