Рейтинг@Mail.ru
Российские дзюдоисты стали бронзовыми призерами турнира Большого шлема - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
18:46 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/dzjudoisty-2077262304.html
Российские дзюдоисты стали бронзовыми призерами турнира Большого шлема
Российские дзюдоисты стали бронзовыми призерами турнира Большого шлема - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Российские дзюдоисты стали бронзовыми призерами турнира Большого шлема
Российские дзюдоисты Абдуллах Парчиев и Лилия Нугаева выиграли бронзовые медали на турнире Большого шлема в Ташкенте. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T18:46:00+03:00
2026-02-27T18:46:00+03:00
единоборства
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20260226/medal-2077004019.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт
Единоборства, Спорт
Российские дзюдоисты стали бронзовыми призерами турнира Большого шлема

Дзюдоисты Парчиев и Нугаева стали бронзовыми призерами турнира Большого шлема

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские дзюдоисты Абдуллах Парчиев и Лилия Нугаева выиграли бронзовые медали на турнире Большого шлема в Ташкенте.
Выступающий в весовой категории до 66 кг Парчиев в поединке за бронзу победил Ким Чхан Ёна из Южной Кореи, еще одну бронзу завоевал Эмомали Нурали из Таджикистана. Золото и серебро достались японцам Хифуми Абэ и Синсэи Хаттори.
Нугаева в весовой категории до 52 кг победила в схватке за третье место победила Софию Асвесту из Кипра. Еще одна бронза у итальянки Одетте Джуффриды, серебро - у Хорлодой Бишрэлт из ОАЭ, победительницей стала японка Кокоро Фудзисиро.
Соревнования завершатся 1 марта. Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Садулаев и Курбанов завоевали золотые медали на рейтинговом турнире UWW
26 февраля, 21:33
 
ЕдиноборстваСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала