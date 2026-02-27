https://ria.ru/20260227/dzhalyabov-2077075142.html
В МВД назвали причину задержания зампредседателя правления "Газпром нефти"
В МВД назвали причину задержания зампредседателя правления "Газпром нефти" - РИА Новости, 27.02.2026
В МВД назвали причину задержания зампредседателя правления "Газпром нефти"
Заместитель председателя правления ПАО "Газпром нефть" задержан по подозрению в получении взяток, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 27.02.2026
происшествия
газпром
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
