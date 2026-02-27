Рейтинг@Mail.ru
В МВД назвали причину задержания зампредседателя правления "Газпром нефти" - РИА Новости, 27.02.2026
10:41 27.02.2026 (обновлено: 11:39 27.02.2026)
В МВД назвали причину задержания зампредседателя правления "Газпром нефти"
В МВД назвали причину задержания зампредседателя правления "Газпром нефти"
происшествия, газпром, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Газпром, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД назвали причину задержания зампредседателя правления "Газпром нефти"

МВД: зампредседателя правления "Газпром нефти" Джалябова заподозрили во взятках

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заместитель председателя правления ПАО "Газпром нефть" задержан по подозрению в получении взяток, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу задержан заместитель председателя правления ПАО "Газпром нефть". Он подозревается в получении взяток", - написала Волк на платформе Max.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Начальника службы закупа "Макфы" будут судить по делу о подкупе и взятке
26 февраля, 12:37
 
ПроисшествияГазпромИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
