Движение по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто - РИА Новости, 27.02.2026
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 27.02.2026
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто