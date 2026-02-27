Рейтинг@Mail.ru
ЕК изучает варианты состава миссии по проверке состояния "Дружбы" - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 27.02.2026 (обновлено: 15:40 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/druzhba-2077168147.html
ЕК изучает варианты состава миссии по проверке состояния "Дружбы"
ЕК изучает варианты состава миссии по проверке состояния "Дружбы" - РИА Новости, 27.02.2026
ЕК изучает варианты состава миссии по проверке состояния "Дружбы"
Еврокомиссия изучает варианты состава возможной миссии по проверке состояния нефтепровода "Дружбы", пока свое участие не подтверждает, сообщила представитель ЕК РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:30:00+03:00
2026-02-27T15:40:00+03:00
еврокомиссия
в мире
украина
венгрия
киев
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832004731_0:1:2032:1144_1920x0_80_0_0_0192a5d8f2720cf5fe1f7599ff6dd980.jpg
https://ria.ru/20260227/fitso-2077123558.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832004731_0:0:1777:1332_1920x0_80_0_0_90f79af894154f135f0507cfeca64d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
еврокомиссия, в мире, украина, венгрия, киев, петер сийярто, евросоюз
Еврокомиссия, В мире, Украина, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Евросоюз
ЕК изучает варианты состава миссии по проверке состояния "Дружбы"

ЕК изучает варианты состава возможной миссии по проверке состояния "Дружбы"

© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод в Венгрии
Нефтепровод в Венгрии - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Еврокомиссия изучает варианты состава возможной миссии по проверке состояния нефтепровода "Дружбы", пока свое участие не подтверждает, сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконнен.
"Находимся в контакте с нашими коллегами на Украине по этому вопросу. Что касается экспертов от Еврокомиссии, у нас еще нет информации, которой мы могли бы поделиться. Мы приветствуем готовность премьер-министра (Венгрии Виктора - ред.) Орбана провести такую миссию и принять ее результаты, мы приветствуем этот шаг. Теперь мы должны сделать следующие шаги, чтобы понять, какую форму примет эта миссия по установлению фактов", - заявила она на брифинге Еврокомиссии.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Киев может намеренно повредить нефтепровод "Дружба", заявил Фицо
Вчера, 12:57
 
ЕврокомиссияВ миреУкраинаВенгрияКиевПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала