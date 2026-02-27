ЕК изучает варианты состава миссии по проверке состояния "Дружбы"

БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Еврокомиссия изучает варианты состава возможной миссии по проверке состояния нефтепровода "Дружбы", пока свое участие не подтверждает, сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконнен.
"Находимся в контакте с нашими коллегами на Украине по этому вопросу. Что касается экспертов от Еврокомиссии, у нас еще нет информации, которой мы могли бы поделиться. Мы приветствуем готовность премьер-министра (Венгрии Виктора - ред.) Орбана провести такую миссию и принять ее результаты, мы приветствуем этот шаг. Теперь мы должны сделать следующие шаги, чтобы понять, какую форму примет эта миссия по установлению фактов", - заявила она на брифинге Еврокомиссии.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.