ЕК обсуждает с Украиной инспекцию трубопровода "Дружба"

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Еврокомиссия обсуждает с Украиной возможную инспекцию трубопровода "Дружба" в соответствии с предложением Венгрии, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконнен.
"Премьер-министр (Венгрии Виктор - ред.) Орбан выразил поддержку идее миссии по установлению фактов, чтобы проверить статус поврежденного нефтепровода, и выразил готовность принять результаты такой миссии. Мы приветствуем этот шаг. Сейчас мы находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу, и мы продолжаем работать с государствами-членами, чтобы убедиться в безопасности поставок", - заявила она на брифинге Еврокомиссии.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.