ЕК обсуждает с Украиной инспекцию трубопровода "Дружба" - РИА Новости, 27.02.2026
14:29 27.02.2026 (обновлено: 16:27 27.02.2026)
ЕК обсуждает с Украиной инспекцию трубопровода "Дружба"
Еврокомиссия обсуждает с Украиной возможную инспекцию трубопровода "Дружба" в соответствии с предложением Венгрии, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконнен. РИА Новости, 27.02.2026
ЕК обсуждает с Украиной инспекцию трубопровода "Дружба"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Еврокомиссия обсуждает с Украиной возможную инспекцию трубопровода "Дружба" в соответствии с предложением Венгрии, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконнен.
"Премьер-министр (Венгрии Виктор - ред.) Орбан выразил поддержку идее миссии по установлению фактов, чтобы проверить статус поврежденного нефтепровода, и выразил готовность принять результаты такой миссии. Мы приветствуем этот шаг. Сейчас мы находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу, и мы продолжаем работать с государствами-членами, чтобы убедиться в безопасности поставок", - заявила она на брифинге Еврокомиссии.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Киев может намеренно повредить нефтепровод "Дружба", заявил Фицо
Киев может намеренно повредить нефтепровод "Дружба", заявил Фицо
