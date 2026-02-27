Рейтинг@Mail.ru
В Челябинском приюте рассказали об адаптации собаки Додобони - РИА Новости, 27.02.2026
12:42 27.02.2026
В Челябинском приюте рассказали об адаптации собаки Додобони
В Челябинском приюте рассказали об адаптации собаки Додобони - РИА Новости, 27.02.2026
В Челябинском приюте рассказали об адаптации собаки Додобони
Собака Додобоня, доставленная в приют для животных "Того" в Челябинске после истории с увольнением курьера "Додо Пиццы", начала осваиваться на новом месте,... РИА Новости, 27.02.2026
2026
челябинск, додо пицца, происшествия
Челябинск, Додо Пицца, Происшествия
В Челябинском приюте рассказали об адаптации собаки Додобони

Собака Додобоня начала осваиваться в приюте Челябинска

© Фото : Приют для животных "Того"/ВКонтактеБоня
Боня - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Приют для животных "Того"/ВКонтакте
Боня. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев - РИА Новости. Собака Додобоня, доставленная в приют для животных "Того" в Челябинске после истории с увольнением курьера "Додо Пиццы", начала осваиваться на новом месте, рассказала РИА Новости руководитель приюта Елена Кнапская.
Ранее курьера сети "Додо Пицца" Михаила уволили по статье "Порча имущества" после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. Пиццерия уточняла, что курьер использовал гостевой плед. Позже основатель сети пиццерий "Додо Пицца" Федор Овчинников извинился перед курьером и сообщил, что сеть станет местом, где рады гостям с питомцами.
"Собака начала есть с рук. Курицу сварили вчера, консервы поставили. А косточки говяжьи положили - вышла, их схватила и в будку убежала. Сегодня варили коленки куриные, там хрящики, она ела хорошо. Вчера то, что накладывали другим собакам, она тоже все съела. Надо с ней наладить пищевой контакт, надеемся, тогда адаптация пойдет быстрее. Она же всю жизнь жила на улице", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что Додобоню пока не обследовали ветеринары, но запись в клинику есть. "Записались на сегодня на 18.00 (16.00 мск) на обследование. Не знаем пока, получится ли поехать. Собака кусается. Есть вариант пригласить специалистов в приют, но об этом потом уже подумаем", - пояснила она.
Курьер заведения Додо Пицца - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Додо Пицца" будет пускать в заведения с питомцами после скандала с собакой
24 февраля, 17:29
 
ЧелябинскДодо ПиццаПроисшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
