https://ria.ru/20260227/dodobonya-2077120224.html
В Челябинском приюте рассказали об адаптации собаки Додобони
В Челябинском приюте рассказали об адаптации собаки Додобони - РИА Новости, 27.02.2026
В Челябинском приюте рассказали об адаптации собаки Додобони
Собака Додобоня, доставленная в приют для животных "Того" в Челябинске после истории с увольнением курьера "Додо Пиццы", начала осваиваться на новом месте,... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:42:00+03:00
2026-02-27T12:42:00+03:00
2026-02-27T12:42:00+03:00
челябинск
додо пицца
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076471835_9:210:951:740_1920x0_80_0_0_eeb74a2acc11e1e02d275871771f674b.jpg
https://ria.ru/20260224/pitomtsy-2076473027.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076471835_0:174:962:895_1920x0_80_0_0_e213c05165cf9ed4d11369497a3b2417.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, додо пицца, происшествия
Челябинск, Додо Пицца, Происшествия
В Челябинском приюте рассказали об адаптации собаки Додобони
Собака Додобоня начала осваиваться в приюте Челябинска
ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев - РИА Новости. Собака Додобоня, доставленная в приют для животных "Того" в Челябинске после истории с увольнением курьера "Додо Пиццы", начала осваиваться на новом месте, рассказала РИА Новости руководитель приюта Елена Кнапская.
Ранее курьера сети "Додо Пицца
" Михаила уволили по статье "Порча имущества" после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. Пиццерия уточняла, что курьер использовал гостевой плед. Позже основатель сети пиццерий "Додо Пицца" Федор Овчинников извинился перед курьером и сообщил, что сеть станет местом, где рады гостям с питомцами.
"Собака начала есть с рук. Курицу сварили вчера, консервы поставили. А косточки говяжьи положили - вышла, их схватила и в будку убежала. Сегодня варили коленки куриные, там хрящики, она ела хорошо. Вчера то, что накладывали другим собакам, она тоже все съела. Надо с ней наладить пищевой контакт, надеемся, тогда адаптация пойдет быстрее. Она же всю жизнь жила на улице", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что Додобоню пока не обследовали ветеринары, но запись в клинику есть. "Записались на сегодня на 18.00 (16.00 мск) на обследование. Не знаем пока, получится ли поехать. Собака кусается. Есть вариант пригласить специалистов в приют, но об этом потом уже подумаем", - пояснила она.