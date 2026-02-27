В Челябинском приюте рассказали об адаптации собаки Додобони

ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев - РИА Новости. Собака Додобоня, доставленная в приют для животных "Того" в Челябинске после истории с увольнением курьера "Додо Пиццы", начала осваиваться на новом месте, рассказала РИА Новости руководитель приюта Елена Кнапская.

Ранее курьера сети " Додо Пицца " Михаила уволили по статье "Порча имущества" после того, как он укрыл пледом местную собаку Додобоню в 20-градусный мороз. Пиццерия уточняла, что курьер использовал гостевой плед. Позже основатель сети пиццерий "Додо Пицца" Федор Овчинников извинился перед курьером и сообщил, что сеть станет местом, где рады гостям с питомцами.

"Собака начала есть с рук. Курицу сварили вчера, консервы поставили. А косточки говяжьи положили - вышла, их схватила и в будку убежала. Сегодня варили коленки куриные, там хрящики, она ела хорошо. Вчера то, что накладывали другим собакам, она тоже все съела. Надо с ней наладить пищевой контакт, надеемся, тогда адаптация пойдет быстрее. Она же всю жизнь жила на улице", - сказала собеседница агентства.