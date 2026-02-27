ДоброFON подарил оборудование дому-интернату для престарелых в Костроме

Торжественная церемония передачи оборудования прошла в ОБГУ "Заволжский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 26 февраля. Учреждение получило тренажеры для поддержания и развития когнитивных функций - памяти, логического мышления, внимания, мелкой моторики, координации. Как сообщила директор учреждения Елена Тихонова, в доме-интернате в настоящий момент проживает 57 человек с когнитивными нарушениями, еще 18 человек проживает в дневном центре для людей с функциональными дефицитами и начальной стадией возраст-ассоциированных нарушений.

"Самое главное - это глаза подопечных дома-интерната. Новое оборудование установлено уже несколько дней, и я вижу, насколько оно нравится тем, кто уже успел опробовать на себе. И сотрудники, конечно же, тоже рады, что у них теперь открылись новые возможности для работы - когнитивной реабилитации проживающих здесь. Спасибо коллегам, оказавшим помощь", - заявила депутат Костромской областной думы Надежда Щербакова.

Всероссийский проект "Города Героев. Год памяти" является продолжением прошлогодней инициативы благотворительной программы ДоброFON от Fonbet и благотворительного фонда "Память поколений". В новом сезоне к программе присоединился новый партнер - АНО "Деменция.нет", благодаря ему помощь теперь будет направлена не только на физическую реабилитацию, но и на поддержание когнитивного здоровья. В течение 2026 года в разных городах воинской славы и трудовой доблести будет осуществлено оснащение социальных и медицинских учреждений. Ранее помощь в рамках программы получили Приморский комплексный центр социального обслуживания в Северодвинске. В дальнейшем планируется оказать помощь в Пскове и других городах воинской славы и трудовой доблести.