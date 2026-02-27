Рейтинг@Mail.ru
ДоброFON подарил оборудование дому-интернату для престарелых в Костроме - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/dobrofon-2077244163.html
ДоброFON подарил оборудование дому-интернату для престарелых в Костроме
ДоброFON подарил оборудование дому-интернату для престарелых в Костроме - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
ДоброFON подарил оборудование дому-интернату для престарелых в Костроме
Благотворительная программа ДоброFON в рамках всероссийского проекта "Города Героев. Год памяти" подарила новое оборудование дому-интернату для престарелых в... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T18:03:00+03:00
2026-02-27T18:03:00+03:00
кострома
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077243220_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c07646ebc5c6c713f836f75b63f6f4ee.jpg
кострома
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077243220_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3110e0f55571cc274799198ce0102b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
кострома
Кострома

ДоброFON подарил оборудование дому-интернату для престарелых в Костроме

© Фото : Пресс-служба FonbetБлаготворительная программа ДоброFON в рамках всероссийского проекта "Города Героев. Год памяти"
Благотворительная программа ДоброFON в рамках всероссийского проекта Города Героев. Год памяти - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Пресс-служба Fonbet
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Благотворительная программа ДоброFON в рамках всероссийского проекта "Города Героев. Год памяти" подарила новое оборудование дому-интернату для престарелых в Костроме на общую сумму 1,9 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.
Торжественная церемония передачи оборудования прошла в ОБГУ "Заволжский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 26 февраля. Учреждение получило тренажеры для поддержания и развития когнитивных функций - памяти, логического мышления, внимания, мелкой моторики, координации. Как сообщила директор учреждения Елена Тихонова, в доме-интернате в настоящий момент проживает 57 человек с когнитивными нарушениями, еще 18 человек проживает в дневном центре для людей с функциональными дефицитами и начальной стадией возраст-ассоциированных нарушений.
© Фото : Пресс-служба FonbetБлаготворительная программа ДоброFON в рамках всероссийского проекта "Города Героев. Год памяти"
Благотворительная программа ДоброFON в рамках всероссийского проекта Города Героев. Год памяти - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Пресс-служба Fonbet
Благотворительная программа ДоброFON в рамках всероссийского проекта "Города Героев. Год памяти"
«
"Самое главное - это глаза подопечных дома-интерната. Новое оборудование установлено уже несколько дней, и я вижу, насколько оно нравится тем, кто уже успел опробовать на себе. И сотрудники, конечно же, тоже рады, что у них теперь открылись новые возможности для работы - когнитивной реабилитации проживающих здесь. Спасибо коллегам, оказавшим помощь", - заявила депутат Костромской областной думы Надежда Щербакова.
Всероссийский проект "Города Героев. Год памяти" является продолжением прошлогодней инициативы благотворительной программы ДоброFON от Fonbet и благотворительного фонда "Память поколений". В новом сезоне к программе присоединился новый партнер - АНО "Деменция.нет", благодаря ему помощь теперь будет направлена не только на физическую реабилитацию, но и на поддержание когнитивного здоровья. В течение 2026 года в разных городах воинской славы и трудовой доблести будет осуществлено оснащение социальных и медицинских учреждений. Ранее помощь в рамках программы получили Приморский комплексный центр социального обслуживания в Северодвинске. В дальнейшем планируется оказать помощь в Пскове и других городах воинской славы и трудовой доблести.
 
Кострома
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала