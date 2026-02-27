Минское "Динамо" обыграло "Сочи" благодаря рекордным очкам Энэса

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минское "Динамо" обыграло "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Виталий Пинчук (42-я, 53-я минуты), также отличился Сэм Энэс (38). У хозяев шайбы забросили Данил Башкиров (35) и Павел Дедунов (48).
27 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
14:30 • Данил Башкиров
(Ноэль Хофенмайер, Fyodor Avramov)
07:59 • Павел Дедунов
(Василий Мачулин)
01:36 • Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сам Анас)
12:44 • Виталий Пинчук
Энэс также отметился двумя результативными передачами и продлил результативную серию до девяти матчей, в которых набрал 20 очков (6 голов + 14 передач). Всего американец набрал в текущем сезоне 80 (29+51) результативных баллов и повторил рекорд канадца Джошуа Ливо по очкам среди легионеров за один розыгрыш регулярного чемпионата. Энэс стал пятым игроком, кто преодолел отметку в 80 результативных действий за сезон после Ливо, Сергея Мозякина, Александра Радулова и Никиты Гусева, который является рекордсменом по очкам за одну "регулярку" (89).
Минчане с 82 очками занимают второе место в таблице Западной конференции, "Сочи" (40 очков) располагается на последней, 11-й строчке. Команда продлила серию поражений до пяти игр.
В другой встрече вечера "Торпедо" на выезде переиграл череповецкую "Северсталь" - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).