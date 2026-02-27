Минское "Динамо" обыграло "Сочи" благодаря рекордным очкам Энэса

Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
Хоккей
 
21:56 27.02.2026 (обновлено: 22:11 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/dinamo-2077292459.html
Минское "Динамо" обыграло "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T21:56:00+03:00
2026-02-27T22:11:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068903732_267:258:2707:1630_1920x0_80_0_0_67c25ffee095a26fadae7a1c91b7a849.jpg
https://ria.ru/20260227/sport-2077282146.html
Новости
спорт, данил башкиров, павел дедунов, торпедо, континентальная хоккейная лига (кхл), сочи, сергей мозякин, динамо (минск)
Хоккей, Спорт, Данил Башкиров, Павел Дедунов, Торпедо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Сочи, Сергей Мозякин, Динамо (Минск)
Хоккеист "Динамо" (Минск) Станислав Галиев
Хоккеист Динамо (Минск) Станислав Галиев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минское "Динамо" обыграло "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Виталий Пинчук (42-я, 53-я минуты), также отличился Сэм Энэс (38). У хозяев шайбы забросили Данил Башкиров (35) и Павел Дедунов (48).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
27 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Сочи
2 : 3
Динамо Минск
14:30 • Данил Башкиров
(Ноэль Хофенмайер, Fyodor Avramov)
07:59 • Павел Дедунов
(Василий Мачулин)
17:44 • Сам Анас
(Алекс Лимож, Тай Смит)
01:36 • Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Сам Анас)
12:44 • Виталий Пинчук
(Сам Анас, Брэйд Лайл)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Энэс также отметился двумя результативными передачами и продлил результативную серию до девяти матчей, в которых набрал 20 очков (6 голов + 14 передач). Всего американец набрал в текущем сезоне 80 (29+51) результативных баллов и повторил рекорд канадца Джошуа Ливо по очкам среди легионеров за один розыгрыш регулярного чемпионата. Энэс стал пятым игроком, кто преодолел отметку в 80 результативных действий за сезон после Ливо, Сергея Мозякина, Александра Радулова и Никиты Гусева, который является рекордсменом по очкам за одну "регулярку" (89).
Минчане с 82 очками занимают второе место в таблице Западной конференции, "Сочи" (40 очков) располагается на последней, 11-й строчке. Команда продлила серию поражений до пяти игр.
В следующем матче "Динамо" 3 марта примет магнитогорский "Металлург", сочинцы 1 марта сыграют дома с нижегородским "Торпедо".
В другой встрече вечера "Торпедо" на выезде переиграл череповецкую "Северсталь" - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - Сочи - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч "Сочи" — ЦСКА доиграют в марте в Москве
Вчера, 20:48
 
ХоккейСпортДанил БашкировПавел ДедуновТорпедоКХЛ 2025-2026СочиСергей МозякинДинамо (Минск)
 
Матч-центр
 
