Путин назвал отважными и дерзкими действия бойцов ССО в зоне СВО
27.02.2026
Путин назвал отважными и дерзкими действия бойцов ССО в зоне СВО
Бойцы Сил специальных операций отважно и дерзко действуют в тылу врага в зоне СВО, уничтожают диверсантов в приграничье, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2026
безопасность
россия
владимир путин
россия
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин назвал отважными и дерзкими действия бойцов ССО в зоне СВО

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Бойцы Сил специальных операций отважно и дерзко действуют в тылу врага в зоне СВО, уничтожают диверсантов в приграничье, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в пятницу поздравил бойцов и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником.
"Особые слова благодарности бойцам, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, ведут разведку, отважно и дерзко действуют в тылу врага, уничтожают диверсионные группы противника на приграничных территориях", - отметил Путин в поздравлении.
День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствии с указом президента от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.
