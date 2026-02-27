Рейтинг@Mail.ru
В Казани дети спускаются в укрытия из-за ракетной опасности
14:15 27.02.2026
В Казани дети спускаются в укрытия из-за ракетной опасности
Дети в казанских детсадах и школах спускаются в специально оборудованные защитные и безопасные зоны в связи с введенным режимом ракетной опасности, сообщила... РИА Новости, 27.02.2026
2026
КАЗАНЬ, 27 фев – РИА Новости. Дети в казанских детсадах и школах спускаются в специально оборудованные защитные и безопасные зоны в связи с введенным режимом ракетной опасности, сообщила мэрия Казани.
МЧС РФ сообщило в 12.06 мск пятницы, что на территории Татарстана введен режим "Ракетная опасность".
"В детских садах и школах дети спускаются в специально оборудованные защитные и безопасные зоны, где находятся под присмотром педагогов", - говорится в сообщении.
Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, которые соответствуют режиму "Угроза атаки БПЛА". В частности, рекомендуется спуститься на нижние этажи зданий, в подвалы или паркинги, дома - перейти в помещение без окон и разместиться у несущих стен, на улице - избегать открытых пространств, зайти в ближайшее здание.
В Татарстане объявили ракетную опасность
