Свищев прокомментировал запрет ISU критиковать судейство
14:25 27.02.2026
Свищев прокомментировал запрет ISU критиковать судейство
Свищев прокомментировал запрет ISU критиковать судейство
Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев сказал РИА Новости, что объективная критика судейства, в том... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
дмитрий свищев
госдума рф
спорт
https://ria.ru/20260227/rodnina-2077149508.html
2026
дмитрий свищев, госдума рф, спорт
Дмитрий Свищев, Госдума РФ, Спорт
Свищев прокомментировал запрет ISU критиковать судейство

Свищев: объективная критика судейства полезна

Дмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Дмитрий Свищев. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев сказал РИА Новости, что объективная критика судейства, в том числе на фигурном катании, полезна.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказались документы ISU, в которых предложен проект решений, нацеленный на запрет критики судей со стороны фигуристов и тренеров.
"Если критика здравая, почему ее не должно быть? Вмешиваться в работу судейства, конечно, нельзя, но критика - это другое. Критика всегда была и будет. Всегда проигравшая сторона недовольна. Объективная критика даже полезна", - сказал Свищев.
