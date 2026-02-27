Источник: судья по делу Бутягина является фигурантом дела в Белоруссии

ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Судья по делу российского археолога Александра Бутягина Дариуш Любовский является фигурантом уголовного дела в Белоруссии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму . Окружной суд Варшавы арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта.

"Несколько лет назад судья Любовский рассматривал запрос компетентных органов Белоруссии об экстрадиции с территории Польши основателя Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии террористической организацией) Степана Путило. Судья Любовский отказал в удовлетворении этого запроса", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, белорусские правоохранительные органы после решения по делу основателя Nexta Путило усмотрели в действиях судьи состав преступления.

"В 2022 году Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против судьи уголовное дело после того, как он отказался выдать Минску Степана Путило", - рассказал собеседник агентства.

Первое и на данный момент последнее заседание по делу об экстрадиции Бутягина состоялось 17 января. На нем защита россиянина подала ходатайство об отводе судьи Любовского, аргументируя это его предвзятостью. Суд данное ходатайство отклонил, но не назначил дату продолжения процесса. При этом дело об отводе судьи рассматривалось без участия адвоката.