20:53 27.02.2026
В Буэнос-Айресе проходит акция протеста против трудовой реформы
В Буэнос-Айресе проходит акция протеста против трудовой реформы
В Буэнос-Айресе проходит акция протеста против трудовой реформы

Акция протеста в центре Буэнос-Айреса
Акция протеста в центре Буэнос-Айреса . Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев - РИА Новости. Более тысячи человек собрались в центре Буэнос-Айреса, протестуя против трудовой реформы властей, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу соответствующий законопроект рассматривается в конгрессе страны.
Акция протеста проходит мирно.
Трудовая реформа предусматривает пересмотр систем выплат выходного пособия при увольнениях, разрешает разбивать отпуска на периоды минимум в семь дней, выплачивать зарплату в местной и иностранной валюте, но только банковским переводом, а также ограничивает деятельность профсоюзов. Кроме того, предлагается создать так называемый "фонд часов", благодаря которому при необходимости сотрудник будет находиться на рабочем месте на несколько часов дольше, получая взамен больше часов отдыха. Это фактически замена выплаты сверхурочных.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Госдолг Аргентины при Милее вырос на четверть
