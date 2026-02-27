В Британии резко высказались о Каллас после переговоров по Украине

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Переговоры между США и Украиной при участии спецпредставителя России Кирилла Дмитриева в Женеве показали ущербность требований главы евродипломатии Каи Каллас, заявил в эфире своего YouTube-канала военный аналитик Александр Меркурис.
По его словам, США сейчас явно заинтересованы в решении украинского конфликта, поэтому американский лидер Дональд Трамп будет активно давить на Владимира Зеленского, не считаясь с мнением ЕС.
Вчера спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер встретились в Женеве с секретарем совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым и спецпредставителем России Кириллом Дмитриевым.
Ранее СМИ сообщали, что Каллас распространила среди стран ЕС некое письмо с требованиями к России, где, в частности, содержится требование о сокращении ВС России по мирному соглашению по Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение Каллас создать список требований ЕС к России для урегулирования украинского конфликта, сказав, что пока Москва не будет рассказывать, что сделает с этим списком.