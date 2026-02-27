Рейтинг@Mail.ru
В Британии резко высказались о Каллас после переговоров по Украине
04:49 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/britaniya-2077037678.html
В Британии резко высказались о Каллас после переговоров по Украине
В Британии резко высказались о Каллас после переговоров по Украине
В Британии резко высказались о Каллас после переговоров по Украине
Переговоры между США и Украиной при участии спецпредставителя России Кирилла Дмитриева в Женеве показали ущербность требований главы евродипломатии Каи Каллас
2026-02-27T04:49:00+03:00
2026-02-27T04:49:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
кайя каллас
кирилл дмитриев
александр меркурис
евросоюз
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, кайя каллас, кирилл дмитриев, александр меркурис, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, США, Кайя Каллас, Кирилл Дмитриев, Александр Меркурис, Евросоюз, Мирный план США по Украине
В Британии резко высказались о Каллас после переговоров по Украине

Меркурис: переговоры в Женеве показали ущербность требований Каллас

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас . Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Переговоры между США и Украиной при участии спецпредставителя России Кирилла Дмитриева в Женеве показали ущербность требований главы евродипломатии Каи Каллас, заявил в эфире своего YouTube-канала военный аналитик Александр Меркурис.
"Каллас хотела дать понять, что нет смысла проводить эти переговоры. Вместо этого Запад должен продолжать давать Украине неограниченные суммы денег и оружия. И, как мы видим, ее план провалился, а встреча в Женеве прошла успешно, доказав ущербность ее требований", — сказал он.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В МИД назвали требования Каллас по Украине чушью
26 февраля, 18:00
По его словам, США сейчас явно заинтересованы в решении украинского конфликта, поэтому американский лидер Дональд Трамп будет активно давить на Владимира Зеленского, не считаясь с мнением ЕС.
"Должно быть, для Трампа в данный момент Иран более насущный приоритет, чем Украина. И Каллас это понимает, боясь остаться без поддержки для Киева", — пояснил Меркурис.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
ЕС может рассмотреть передачу российских активов Киеву, заявила Каллас
23 февраля, 22:25
Вчера спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер встретились в Женеве с секретарем совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым и спецпредставителем России Кириллом Дмитриевым.
Ранее СМИ сообщали, что Каллас распространила среди стран ЕС некое письмо с требованиями к России, где, в частности, содержится требование о сокращении ВС России по мирному соглашению по Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение Каллас создать список требований ЕС к России для урегулирования украинского конфликта, сказав, что пока Москва не будет рассказывать, что сделает с этим списком.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Каллас назвала отправную точку ЕС для переговоров с Россией по Украине
23 февраля, 20:31
 
В миреУкраинаРоссияСШАКайя КалласКирилл ДмитриевАлександр МеркурисЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
