Россияне взяли три золотые и три серебряные медали в пятницу на турнире UWW

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские борцы завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль в третий день рейтингового турнира Объединенного мира борьбы (UWW) в Тиране (Албания).

В весовой категории до 77 кг золото в греко-римской борьбе завоевал россиянин Сергей Степанов , который в финальном поединке одержал победу над соотечественником Евгением Байдусовым со счетом 4:0.

Российский борец греко-римского стиля Алан Остаев занял первое место в весовой до 87 кг. В поединке за золото он победил грузина Лашу Гобадзе - 12:5. Бронзовым призером стал россиянин Милад Алирзаев, который в схвате за медаль оказался сильнее соотечественника Ислама Алиева со счетом 9:0.

В женской борьбе золото завоевала россиянка Алина Касабиева, которая в финале весовой категории до 65 кг одержала победу над представительницей Румынии Кристой Инце - 4:2.