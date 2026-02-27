Россияне взяли три золотые и три серебряные медали в пятницу на турнире UWW

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские борцы завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль в третий день рейтингового турнира Объединенного мира борьбы (UWW) в Тиране (Албания).
В весовой категории до 77 кг золото в греко-римской борьбе завоевал россиянин Сергей Степанов, который в финальном поединке одержал победу над соотечественником Евгением Байдусовым со счетом 4:0.
Российский борец греко-римского стиля Алан Остаев занял первое место в весовой до 87 кг. В поединке за золото он победил грузина Лашу Гобадзе - 12:5. Бронзовым призером стал россиянин Милад Алирзаев, который в схвате за медаль оказался сильнее соотечественника Ислама Алиева со счетом 9:0.
В женской борьбе золото завоевала россиянка Алина Касабиева, которая в финале весовой категории до 65 кг одержала победу над представительницей Румынии Кристой Инце - 4:2.
В весовой категории до 62 кг серебряным призером стала россиянка Анастасия Сидельникова, которая в финале уступила американке Мэйси Килти (2:12). В финале весовой категории до 59 кг россиянка Светлана Липатова проиграла норвежской спортсменке Отелие Хёие (2:4).
Соревнования в Тиране завершатся 1 марта. В 2023 году UWW допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).