Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как сохранить обратный билет при опоздании на рейс - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/bilet-2077025117.html
Россиянам рассказали, как сохранить обратный билет при опоздании на рейс
Россиянам рассказали, как сохранить обратный билет при опоздании на рейс - РИА Новости, 27.02.2026
Россиянам рассказали, как сохранить обратный билет при опоздании на рейс
Авиапассажиры в России смогут воспользоваться обратным билетом в случае опоздания на первый сегмент, если они уведомят перевозчика не позднее двух часов после... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T00:43:00+03:00
2026-02-27T00:43:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924996190_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acab154ac8d42e6c3ca59c51a7618ab5.jpg
https://ria.ru/20260222/aviabilety-2076075051.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924996190_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55d7b8e2e2076518a589ce620ea5e877.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Россиянам рассказали, как сохранить обратный билет при опоздании на рейс

РИА Новости: обратный билет при опоздании можно сохранить, уведомив перевозчика

© iStock.com / AzmanLМужчина с багажом и билетом на самолет
Мужчина с багажом и билетом на самолет - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© iStock.com / AzmanL
Мужчина с багажом и билетом на самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Авиапассажиры в России смогут воспользоваться обратным билетом в случае опоздания на первый сегмент, если они уведомят перевозчика не позднее двух часов после вылета рейса при условии отправления обратного рейса не менее чем через сутки, следует из новой редакции Федеральных авиационных правил, с которой ознакомилось РИА Новости.
"В случае опоздания пассажира на регистрацию пассажиров на рейс и оформление багажа в аэропорту либо опоздания пассажира на посадку в воздушное судно в аэропорту и уведомления пассажиром перевозчика... не позднее чем через 2 часа после вылета рейса, на который пассажир опоздал... до вылета рейса на следующем участке маршрута перевозки составляет не менее чем 24 часа и условия перевозки на следующих участках маршрута перевозки не изменяются, бронирование на последующих участках маршрута перевозки не аннулируется", - говорится в новых правилах, вступающих в силу с 1 марта.
Если пассажир не уведомит авиакомпанию о том, что он намерен воспользоваться обратным билетом, перевозчик имеет право аннулировать бронирования без уведомления пассажира, отмечается в документе.
Пассажир ожидает в аэропорту - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Россиянам рассказали, когда можно вернуть деньги за невозвратные билеты
22 февраля, 12:36
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала