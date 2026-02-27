Рейтинг@Mail.ru
OneBusiness от Билайна трансформируется в полноценную бизнес-платформу - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/bilayn-2077107841.html
OneBusiness от Билайна трансформируется в полноценную бизнес-платформу
OneBusiness от Билайна трансформируется в полноценную бизнес-платформу - РИА Новости, 27.02.2026
OneBusiness от Билайна трансформируется в полноценную бизнес-платформу
"Билайн бизнес" объявляет о стратегической трансформации продукта OneBusiness (ОдинБизнес, 18+) в полноценную платформу, сообщает пресс-служба оператора.За два... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:38:00+03:00
2026-02-27T12:38:00+03:00
билайн
вымпелком
технологии
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985996419_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8d3622c315ac7633c779706241b635e.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985996419_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a03e603bc21b08e4e1c4e50690ba4f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, вымпелком, технологии, бизнес
Билайн, ВымпелКом, Технологии, Бизнес

OneBusiness от Билайна трансформируется в полноценную бизнес-платформу

© iStock.com / Jirapong ManustrongОбсуждение бизнес-плана
Обсуждение бизнес-плана - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© iStock.com / Jirapong Manustrong
Обсуждение бизнес-плана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. "Билайн бизнес" объявляет о стратегической трансформации продукта OneBusiness (ОдинБизнес, 18+) в полноценную платформу, сообщает пресс-служба оператора.

За два года сервис вырос из продвинутого конструктора сайтов в платформу для создания, развития и поддержки бизнеса. Новый этап развития отражает запрос предпринимателей на комплексные цифровые решения — от запуска проекта до системного управления продажами и клиентским опытом в единой среде.

Сегодня OneBusiness платформа для ежедневной операционной работы бизнеса. Коммерческий функционал платформы доступен по подписной модели. В рамках подписки пользователи получают расширенные инструменты для запуска и масштабирования: расширенный набор интеграций, систему управления клиентами и заказами (CRM-систему), функционал для обработки заявок, а для предпринимателей, которые продают товары на маркетплейсе: импорт существующих там магазинов на созданный интернет-магазин, сопровождение сделок, выстраивание повторных продаж, встроенный инструмент для А/Б тестирования и многое другое.

На сегодняшний день в OneBusiness создано более 90 тысяч сайтов, зарегистрировано свыше 67 тысяч пользователей, при этом по нашим данным 70% сайтов формируются с помощью встроенного искусственного интеллекта. Пользователям доступно более 450 шаблонов, позволяющих запускать сайты под разные задачи: от визиток до полноценных интернет-магазинов и порталов с личными кабинетами.

Новая модель развития продукта ориентирована прежде всего на малый и средний бизнес, а также на молодых предпринимателей. Платформа закрывает ключевые потребности старта: быстрое создание сайта/интернет-магазина, целевой страницы, подключение коммерческих инструментов Билайна, таких как пуш- и СМС-рассылки, корпоративная связь, виртуальная автоматическая телефонная станция и другие с последующим управлением клиентской базой и заказами без необходимости тратить время на поиск поставщиков и бесконечные сравнения.

"Мы видим, что предпринимателю сегодня недостаточно просто сайта — ему нужна единая среда, где можно выбрать все необходимое для старта бизнеса или его развития. Трансформация OneBusiness в платформу — логичный ответ на этот запрос. Мы создаем инструмент, который растет вместе с бизнесом: от первой заявки до системного масштабирования. Мы даем предпринимателю, особенно начинающему, главный ресурс — время. Время для принятия решения, а не для поиска", — приводит пресс-служба слова руководителя платформы OneBusiness Сергея Селезнева.

Переход к платформенной модели с подпиской открывает пользователям доступ к функционалу и регулярным обновлениям, позволяя бизнесу гибко подключать необходимые инструменты по мере роста. OneBusiness продолжит развивать спектр предлагаемых решений, фокусируясь на главной задаче — делать запуск и развитие бизнеса технологически доступным для предпринимателя.

Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTUxcckUQg
 
БилайнВымпелКомТехнологииБизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала