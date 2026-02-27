Рейтинг@Mail.ru
Украинские беженцы поспорили в сети из-за условий содержания в Нидерландах - РИА Новости, 27.02.2026
01:44 27.02.2026
Украинские беженцы поспорили в сети из-за условий содержания в Нидерландах
Украинские беженцы поспорили в сети из-за условий содержания в Нидерландах - РИА Новости, 27.02.2026
Украинские беженцы поспорили в сети из-за условий содержания в Нидерландах
Украинские беженцы поспорили в сети из-за качества жизни в Нидерландах: одни жалуются на "невыносимые условия", другие призывают недовольных прекратить... РИА Новости, 27.02.2026
в мире, нидерланды, россия, украина, facebook, евросоюз
В мире, Нидерланды, Россия, Украина, Facebook, Евросоюз
Украинские беженцы поспорили в сети из-за условий содержания в Нидерландах

РИА Новости: украинские беженцы поспорили из-за условий содержания в Нидерландах

ГААГА, 27 фев – РИА Новости. Украинские беженцы поспорили в сети из-за качества жизни в Нидерландах: одни жалуются на "невыносимые условия", другие призывают недовольных прекратить бездельничать, выяснило РИА Новости.
Корреспондент РИА Новости изучил сообщения проживающих в Нидерландах украинцев в соцсетях.
Флаги Великобритании и Украины в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Британия утроила срок для подачи документов на визу украинским беженцам
25 февраля, 14:36
Anna Sled в группе в соцсети Facebook* (признана экстремистской в РФ), проживающая в месте содержания украинских беженцев, сообщила о частых конфликтах, возникающих между постояльцами. По ее словам, граждане Украины недовольны тем, что власти Нидерландов не заселяют их в отдельные комнаты.
"Селят наркоманов, алкашей, психопатов, неуравновешенных, в общем всех, с кем ты не уживешься", - пишет она.
Другая пользовательница по имени Анна заявила, что в ее центре наблюдается схожая ситуация: при конфликтах менеджеры, по ее утверждению, предлагают жильцам самостоятельно урегулировать споры либо рассмотреть возможность самостоятельного переезда.
Еще одна жительница под ником Ирочка Поливода сетует на значительное число безработных украинцев, а также людей с наркотической и алкогольной зависимостями.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Президент Польши принял решение по беженцам с Украины
19 февраля, 23:09
Пользовательница под ником Frau Merkelh отметила, что подобные ситуации характерны для многих мест размещения украинских беженцев.
Часть участников группы раскритиковала подобные заявления, подчеркнув, что Нидерланды не обязаны обеспечивать украинских беженцев жильем в течение длительного времени, и рекомендовала землякам самостоятельно искать работу и арендовать жилье.
"А если начать работать и снять жилье?" - обратилась Anna Wo к украинцам с риторическим вопросом.
Пользователь Тамара напомнила, что центры размещения являются временной мерой, после чего вопросы проживания должны решаться самостоятельно, если человек планирует оставаться в стране.
В декабре сообщалось, что власти Нидерландов планируют закрыть центры приема украинских беженцев после того, как в марте 2027 года истечет срок действия директивы ЕС, на основании которой украинцам предоставляется убежище. Ожидается, что после того, как украинцы покинут приюты, эти помещения станут доступны для других целевых групп, например, для студентов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаги Чехии и ЕС в Праге - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Чехия возобновила процесс выдачи ВНЖ беженцам с Украины
16 февраля, 18:55
 
В миреНидерландыРоссияУкраинаFacebookЕвросоюз
 
 
