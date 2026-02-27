Рейтинг@Mail.ru
Бестемьянова выступила против намерения ISU запретить критику судейства
14:08 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/bestemjanova-2077150747.html
Бестемьянова выступила против намерения ISU запретить критику судейства
Бестемьянова выступила против намерения ISU запретить критику судейства - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Бестемьянова выступила против намерения ISU запретить критику судейства
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что намерение Международного союза конькобежцев (ISU) запретить критиковать... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T14:08:00+03:00
2026-02-27T14:08:00+03:00
спорт
наталья бестемьянова
спорт, наталья бестемьянова
Бестемьянова выступила против намерения ISU запретить критику судейства

Бестемьянова назвала намерение ISU запретить критику судейства не лучшей идеей

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что намерение Международного союза конькобежцев (ISU) запретить критиковать судейство является не лучшей идеей.
ISU намерен ввести запрет на критику судейства в фигурном катании, говорится в документе союза, оказавшемся в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что запрет может коснуться фигуристов и тренеров.
"Что тут можно сказать? Они на все вводят запреты: нельзя подавать протесты, нельзя критиковать. Это все из ряда вон выходящее", - сказала Бестемьянова.
Украинскую судью отстранили за угрозы фигуристу
1 декабря 2025, 14:16
 
