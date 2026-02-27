https://ria.ru/20260227/bestemjanova-2077150747.html
Бестемьянова выступила против намерения ISU запретить критику судейства
Бестемьянова выступила против намерения ISU запретить критику судейства - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Бестемьянова выступила против намерения ISU запретить критику судейства
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что намерение Международного союза конькобежцев (ISU) запретить критиковать... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
спорт
наталья бестемьянова
Бестемьянова выступила против намерения ISU запретить критику судейства
Бестемьянова назвала намерение ISU запретить критику судейства не лучшей идеей
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что намерение Международного союза конькобежцев (ISU) запретить критиковать судейство является не лучшей идеей.
ISU намерен ввести запрет на критику судейства в фигурном катании, говорится в документе союза, оказавшемся в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что запрет может коснуться фигуристов и тренеров.
"Что тут можно сказать? Они на все вводят запреты: нельзя подавать протесты, нельзя критиковать. Это все из ряда вон выходящее", - сказала Бестемьянова
