Бестемьянова выступила против намерения ISU запретить критику судейства

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила РИА Новости, что намерение Международного союза конькобежцев (ISU) запретить критиковать судейство является не лучшей идеей.

ISU намерен ввести запрет на критику судейства в фигурном катании, говорится в документе союза, оказавшемся в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что запрет может коснуться фигуристов и тренеров.