Кисляк вошел в десятку самых дорогих полузащитников не из топ-5 лиг

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков и Матвей Кисляк из столичного ЦСКА вошли в топ-10 самых дорогостоящих полузащитников, выступающих за пределами пяти ведущих европейских лиг, по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
Стоимость 20-летнего Батракова оценивается организацией в 35,5 миллиона евро, он занимает девятое место в рейтинге. 20-летний Кисляк расположился на десятом месте со стоимостью 34,8 миллиона. Первую позицию в рейтинге занял датчанин Виктор Фрохольдт из португальского "Порту", которого оценили в 69 миллионов.
Российский вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев попал в список самых дорогостоящих вратарей вне топ-5 лиг. Он располагается на пятом месте (15,36 млн евро). Лидирует в рейтинге украинский вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин (38,99 млн).
Перешедший в зимнее трансферное окно из московского ЦСКА в петербургский "Зенит" защитник Игорь Дивеев попал в топ-10 самых дорогих центральных защитников мира за пределами пяти лучших лиг. Он занял шестое место, россиянина оценили в 13,7 миллиона евро. Лидирует французский футболист "Зальцбурга" Жоан Гаду (19,54).