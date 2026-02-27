Рейтинг@Mail.ru
Кисляк вошел в десятку самых дорогих полузащитников не из топ-5 лиг
19:54 27.02.2026
Кисляк вошел в десятку самых дорогих полузащитников не из топ-5 лиг
Кисляк вошел в десятку самых дорогих полузащитников не из топ-5 лиг
Российский футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков и Матвей Кисляк из столичного ЦСКА вошли в топ-10 самых дорогостоящих полузащитников, выступающих
https://ria.ru/20260227/futbolisty-2077267581.html
спорт, матвей кисляк, алексей батраков, станислав агкацев, пфк цска, локомотив (москва), порту
Футбол, Спорт, Матвей Кисляк, Алексей Батраков, Станислав Агкацев, ПФК ЦСКА, Локомотив (Москва), Порту
Кисляк вошел в десятку самых дорогих полузащитников не из топ-5 лиг

Кисляк и Батраков вошли в десятку самых дорогих полузащитников не из топ-5 лиг

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМатвей Кисляк
Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Матвей Кисляк. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков и Матвей Кисляк из столичного ЦСКА вошли в топ-10 самых дорогостоящих полузащитников, выступающих за пределами пяти ведущих европейских лиг, по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
Стоимость 20-летнего Батракова оценивается организацией в 35,5 миллиона евро, он занимает девятое место в рейтинге. 20-летний Кисляк расположился на десятом месте со стоимостью 34,8 миллиона. Первую позицию в рейтинге занял датчанин Виктор Фрохольдт из португальского "Порту", которого оценили в 69 миллионов.
Российский вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев попал в список самых дорогостоящих вратарей вне топ-5 лиг. Он располагается на пятом месте (15,36 млн евро). Лидирует в рейтинге украинский вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин (38,99 млн).
Перешедший в зимнее трансферное окно из московского ЦСКА в петербургский "Зенит" защитник Игорь Дивеев попал в топ-10 самых дорогих центральных защитников мира за пределами пяти лучших лиг. Он занял шестое место, россиянина оценили в 13,7 миллиона евро. Лидирует французский футболист "Зальцбурга" Жоан Гаду (19,54).
Версия 2023.1 Beta
Заголовок открываемого материала