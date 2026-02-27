https://ria.ru/20260227/avtomobilist-2077275307.html
"Автомобилист" по буллитам победил "Ак Барс"
Екатеринбургский "Автомобилист" в серии буллитов обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 27.02.2026
хоккей
спорт
никита шашков
никита трямкин
цска
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
автомобилист
спорт, никита шашков, никита трямкин, цска, ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл), автомобилист, никита лямкин
