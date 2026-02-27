Рейтинг@Mail.ru
"Автомобилист" по буллитам победил "Ак Барс"
Хоккей
Хоккей
 
19:50 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/avtomobilist-2077275307.html
"Автомобилист" по буллитам победил "Ак Барс"
"Автомобилист" по буллитам победил "Ак Барс" - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
"Автомобилист" по буллитам победил "Ак Барс"
Екатеринбургский "Автомобилист" в серии буллитов обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
2026-02-27T19:50:00+03:00
2026-02-27T19:50:00+03:00
хоккей
спорт
никита шашков
никита трямкин
цска
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
автомобилист
спорт, никита шашков, никита трямкин, цска, ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл), автомобилист, никита лямкин
Хоккей, Спорт, Никита Шашков, Никита Трямкин, ЦСКА, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Автомобилист, Никита Лямкин
"Автомобилист" по буллитам победил "Ак Барс"

"Автомобилист" по буллитам победил "Ак Барс" и выиграл третий матч подряд в КХЛ

© РИА Новости / Алексей Колчин | Перейти в медиабанкХоккеисты "Автомобилиста"
Хоккеисты Автомобилиста - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Алексей Колчин
Хоккеисты "Автомобилиста". Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" в серии буллитов обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Никита Шашков (36-я минута) и Никита Трямкин (39). В составе проигравших дублем отметился Никита Лямкин (15, 44). Автором решающего буллита в послематчевой серии стал форвард "Автомобилиста" Александр Шаров.
Екатеринбуржцы выиграли третий матч подряд и, набрав 74 очка, занимают четвертое место в таблице Восточной конференции, а уступивший третий раз кряду "Ак Барс" с 82 баллами идет строчкой выше.
В следующем матче "Автомобилист" 2 марта сыграет в гостях с ЦСКА, казанцы днем ранее встретятся на выезде с челябинским "Трактором".
Хоккеисты Авангарда - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Авангард" в овертайме обыграл "Металлург" в КХЛ
ХоккейСпортНикита ШашковНикита ТрямкинЦСКААк БарсКХЛ 2025-2026АвтомобилистНикита Лямкин
 
