В Минпромторге рассказали об обновлении списка автомобилей для такси
В Минпромторге рассказали об обновлении списка автомобилей для такси - РИА Новости, 27.02.2026
В Минпромторге рассказали об обновлении списка автомобилей для такси
Перечень моделей автомобилей для такси в России, подпадающих под критерии закона о локализации, подразумевает возможность регулярного обновления, сообщает... РИА Новости, 27.02.2026
В Минпромторге рассказали об обновлении списка автомобилей для такси
Минпромторг: перечень машин для такси в России может регулярно обновляться
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Перечень моделей автомобилей для такси в России, подпадающих под критерии закона о локализации, подразумевает возможность регулярного обновления, сообщает Минпромторг РФ.
"Перечень моделей автомобилей, подпадающих под критерии закона о локализации такси, подразумевает возможность регулярного обновления", - заявили в ведомстве интернет-изданию "Лента.ру"
В ведомстве уточнили, что первоначальный вариант списка был обнародован заблаговременно для того, чтобы дать возможность участникам рынка спланировать закупки.
В настоящий момент в министерстве обсуждаются возможности потенциального пополнения перечня, пишет издание, ссылаясь на источник. Прежде всего, учитываются автомобили, производство которых налажено на российских мощностях в рамках специальных инвестиционных контрактов, предусматривающих дальнейшее повышение уровня локализации производства.
"В самое ближайшее время будет согласован и утвержден расширенный вариант списка автомобилей для работы в такси", - подчеркнули в ведомстве.
Минпромторг РФ
в октябре прошлого года опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, с более 20 моделями шести российских брендов. При этом итоговый перечень авто для закупок в таксопарки, как сообщалось, появится ближе к 1 марта 2026 года и будет дополняться по мере локализации некоторых моделей.