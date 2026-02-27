Рейтинг@Mail.ru
В Минпромторге рассказали об обновлении списка автомобилей для такси - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/avto-2077231880.html
В Минпромторге рассказали об обновлении списка автомобилей для такси
В Минпромторге рассказали об обновлении списка автомобилей для такси - РИА Новости, 27.02.2026
В Минпромторге рассказали об обновлении списка автомобилей для такси
Перечень моделей автомобилей для такси в России, подпадающих под критерии закона о локализации, подразумевает возможность регулярного обновления, сообщает... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T17:35:00+03:00
2026-02-27T17:35:00+03:00
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151186/74/1511867435_0:145:2121:1338_1920x0_80_0_0_ab6fb8607eb5a027cf0760a9dc77a29e.jpg
https://ria.ru/20260227/taksi-2077081039.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151186/74/1511867435_126:0:1910:1338_1920x0_80_0_0_4caa72badb3fb967ab087ebd6c37ca2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
В Минпромторге рассказали об обновлении списка автомобилей для такси

Минпромторг: перечень машин для такси в России может регулярно обновляться

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗнак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Перечень моделей автомобилей для такси в России, подпадающих под критерии закона о локализации, подразумевает возможность регулярного обновления, сообщает Минпромторг РФ.
"Перечень моделей автомобилей, подпадающих под критерии закона о локализации такси, подразумевает возможность регулярного обновления", - заявили в ведомстве интернет-изданию "Лента.ру".
В ведомстве уточнили, что первоначальный вариант списка был обнародован заблаговременно для того, чтобы дать возможность участникам рынка спланировать закупки.
В настоящий момент в министерстве обсуждаются возможности потенциального пополнения перечня, пишет издание, ссылаясь на источник. Прежде всего, учитываются автомобили, производство которых налажено на российских мощностях в рамках специальных инвестиционных контрактов, предусматривающих дальнейшее повышение уровня локализации производства.
"В самое ближайшее время будет согласован и утвержден расширенный вариант списка автомобилей для работы в такси", - подчеркнули в ведомстве.
Минпромторг РФ в октябре прошлого года опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, с более 20 моделями шести российских брендов. При этом итоговый перечень авто для закупок в таксопарки, как сообщалось, появится ближе к 1 марта 2026 года и будет дополняться по мере локализации некоторых моделей.
Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Эксперт рассказал, какие машины стоит ожидать в списке для закупок в такси
Вчера, 11:00
 
АвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала