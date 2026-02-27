Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве. Архивное фото

В Минпромторге рассказали об обновлении списка автомобилей для такси

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Перечень моделей автомобилей для такси в России, подпадающих под критерии закона о локализации, подразумевает возможность регулярного обновления, сообщает Минпромторг РФ.

"Перечень моделей автомобилей, подпадающих под критерии закона о локализации такси, подразумевает возможность регулярного обновления", - заявили в ведомстве интернет-изданию "Лента.ру"

В ведомстве уточнили, что первоначальный вариант списка был обнародован заблаговременно для того, чтобы дать возможность участникам рынка спланировать закупки.

В настоящий момент в министерстве обсуждаются возможности потенциального пополнения перечня, пишет издание, ссылаясь на источник. Прежде всего, учитываются автомобили, производство которых налажено на российских мощностях в рамках специальных инвестиционных контрактов, предусматривающих дальнейшее повышение уровня локализации производства.

"В самое ближайшее время будет согласован и утвержден расширенный вариант списка автомобилей для работы в такси", - подчеркнули в ведомстве.