https://ria.ru/20260227/avariya-2077121448.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Ставропольском крае
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Ставропольском крае - РИА Новости, 27.02.2026
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Ставропольском крае
Дети и водитель, госпитализированные в результате ДТП на Ставрополье, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:46:00+03:00
2026-02-27T12:46:00+03:00
2026-02-27T12:47:00+03:00
происшествия
астраханская область
гибдд мвд рф
ставропольский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077108778_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_461d10d19784079b1cbd98b147421f7c.jpg
https://ria.ru/20260226/dtp-2076826768.html
астраханская область
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077108778_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6e870da0acbe5ad1690cfacfc711cd5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астраханская область, гибдд мвд рф, ставропольский край
Происшествия, Астраханская область, ГИБДД МВД РФ, Ставропольский край
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Ставропольском крае
Дети и водитель, пострадавшие в ДТП на Ставрополье, в состоянии средней тяжести