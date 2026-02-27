Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" в овертайме обыграл "Металлург" в КХЛ
Хоккей
 
19:12 27.02.2026
"Авангард" в овертайме обыграл "Металлург" в КХЛ
"Авангард" в овертайме обыграл "Металлург" в КХЛ
"Авангард" в овертайме обыграл "Металлург" в КХЛ

© Фото : DMITRY LOSHKAREVХоккеисты "Авангарда"
Хоккеисты Авангарда - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : DMITRY LOSHKAREV
Хоккеисты "Авангарда". Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Омский "Авангард" в овертайме обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). В составе победителей отличились Константин Окулов (17-я минута), Наиль Якупов (36) и Эндрю Потуральски (62). У гостей шайбы забросили Владимир Ткачев (13-я минута) и Люк Джонсон (59).
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Кожевников оценил, сколько Малкин еще может отыграть в "Питтсбурге"
Вчера, 12:25
Счет личных встреч в сезоне стал 4-2 в пользу "Авангарда". Омский клуб обеспечил себе старт плей-офф на домашнем льду.
"Авангард" (86 очков) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, которую возглавляет "Металлург" (95).
В следующем матче "Авангард" 2 марта сыграет на выезде со столичным "Спартаком", команда из Магнитогорска днем ранее встретится в гостях с московским "Динамо".
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Крикунов рассказал, чем Малкин отличается от простых игроков
Вчера, 13:19
 
Хоккей Спорт Константин Окулов Наиль Якупов Металлург (Магнитогорск) КХЛ 2025-2026 ХК Спартак (Москва) Авангард Эндрю Потуральски
 
