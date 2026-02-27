https://ria.ru/20260227/avangard-2077267961.html
"Авангард" в овертайме обыграл "Металлург" в КХЛ
"Авангард" в овертайме обыграл "Металлург" в КХЛ
Омский "Авангард" в овертайме обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 27.02.2026
