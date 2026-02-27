Рейтинг@Mail.ru
"КАМАЗ" четвертый раз подряд сыграл вничью в Первой лиге
Футбол
 
20:32 27.02.2026 (обновлено: 20:50 27.02.2026)
"КАМАЗ" четвертый раз подряд сыграл вничью в Первой лиге
"КАМАЗ" четвертый раз подряд сыграл вничью в Первой лиге
Футбольный клуб "КАМАЗ" из Набережных Челнов сыграл вничью с тульским "Арсеналом" в матче 22-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
"КАМАЗ" четвертый раз подряд сыграл вничью в Первой лиге

Футболисты "КАМАЗа" четвертый раз подряд сыграли вничью в Первой лиге

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Футбольный клуб "КАМАЗ" из Набережных Челнов сыграл вничью с тульским "Арсеналом" в матче 22-го тура Первой лиги.
Встреча в Набережных Челнах завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Маттео Алинви (29-я минута), у хозяев мяч забил Виталий Семенов (90).
"КАМАЗ" четвертый раз подряд сыграл вничью и с 33 очками занимает пятое место в таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. Для "Арсенала" (29 очков) эта ничья третья кряду в Первой лиге, клуб идет восьмым.
Заголовок открываемого материала