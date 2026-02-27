Тер-Петросян рассказал, кто может объединить расколотую в Армении оппозицию

ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Расколотую в Армении оппозицию может объединить лишь предприниматель Самвел Карапетян, считает первый президент страны Левон Тер-Петросян.
"Нужно честно признать, что продолжавшиеся месяцами переговоры между оппозиционными партиями не привели ни к какому согласию. В этой ситуации единственной силой, способной объединить расколотую оппозицию, является Самвел Карапетян", - заявил экс-президент, отвечая на вопрос онлайн-издания newsline.am.
По его словам, необходимо понять, что объединение оппозиции — это не политическая задача, а задача спасения нации.
"Будучи самодостаточной и состоявшейся личностью, Карапетян способен решить эту задачу", - подчеркнул Тер-Петросян.
Ранее партия "Сильная Армения" выдвинула выдвинула Самвела Карапетяна на пост премьера Армении.
Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря его перевели под домашний арест.