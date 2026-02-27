Рейтинг@Mail.ru
Тер-Петросян рассказал, кто может объединить расколотую в Армении оппозицию
27.02.2026
Тер-Петросян рассказал, кто может объединить расколотую в Армении оппозицию
в мире
армения
самвел карапетян
левон тер-петросян
армянская апостольская церковь
армения
Тер-Петросян рассказал, кто может объединить расколотую в Армении оппозицию

ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Расколотую в Армении оппозицию может объединить лишь предприниматель Самвел Карапетян, считает первый президент страны Левон Тер-Петросян.
"Нужно честно признать, что продолжавшиеся месяцами переговоры между оппозиционными партиями не привели ни к какому согласию. В этой ситуации единственной силой, способной объединить расколотую оппозицию, является Самвел Карапетян", - заявил экс-президент, отвечая на вопрос онлайн-издания newsline.am.
По его словам, необходимо понять, что объединение оппозиции — это не политическая задача, а задача спасения нации.
"Будучи самодостаточной и состоявшейся личностью, Карапетян способен решить эту задачу", - подчеркнул Тер-Петросян.
Ранее партия "Сильная Армения" выдвинула выдвинула Самвела Карапетяна на пост премьера Армении.
Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря его перевели под домашний арест.
Предприниматель Карапетян выиграл суд против политика, сообщил адвокат
Заголовок открываемого материала