Тер-Петросян рассказал, кто может объединить расколотую в Армении оппозицию

ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Расколотую в Армении оппозицию может объединить лишь предприниматель Самвел Карапетян, считает первый президент страны Левон Тер-Петросян.

По его словам, необходимо понять, что объединение оппозиции — это не политическая задача, а задача спасения нации.