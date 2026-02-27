Рейтинг@Mail.ru
Архангельская область
Архангельская область
 
17:49 27.02.2026
Вице-премьеру Чернышенко показали возможности для молодежи в Архангельске
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе визита в Архангельскую область посетил Молодежный центр, обсудил ход создания кампуса...
архангельская область
архангельская область
россия
архангельск
дмитрий чернышенко
александр цыбульский
архангельская область
россия
архангельск
архангельская область, россия, архангельск, дмитрий чернышенко, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Россия, Архангельск, Дмитрий Чернышенко, Александр Цыбульский
Чернышенко и Цыбульскому показали возможности для молодежи в Архангельске

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Молодежного центра в Архангельской области
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Молодежного центра в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Молодежного центра в Архангельской области
АРХАНГЕЛЬСК, 27 фев – РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе визита в Архангельскую область посетил Молодежный центр, обсудил ход создания кампуса "Арктическая звезда" и принял участие в стратегической сессии Росмолодежи "Больше, чем путешествие", сообщила пресс-служба правительства региона.
В областном Молодежном центре вице-премьеру вместе с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским продемонстрировали инфраструктурные возможности и рассказали о реализуемых здесь образовательных проектах. Вице-премьеру показали медиацентр, круглогодичный скейт-парк, центр молодых исследователей "Полюс" – это совместный проект Росмолодёжи и правительства Архангельской области.
"Для региона подготовка ребят для дальнейшей работы в IT-сфере – важнейшее направление, за этим будущее в самых разных отраслях экономики. В этой связи объединение наших ресурсов и возможностей Росмолодежи имеет большое прикладное значение", - приводятся в сообщении слова губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.
Также вице-премьер поучаствовал в стратегической сессии Росмолодежи "Больше, чем путешествие", в ходе которой отметил, что туризм и создание новых маршрутов должны нести смысловую нагрузку, включая патриотическое воспитание и любовь к Родине.
"Здорово, что стратсессия проходит в Архангельске – месте нашей силы, недалеко от которого находятся Соловки. Мы сейчас готовимся к празднованию 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. Важно, чтобы вы помнили, что путешествия, особенно создание каких-то новых маршрутов, которыми вы будете заниматься, должны нести ещё и смысловую нагрузку, кроме возможности восхищаться природной красотой", — сказал Чернышенко.
"Больше, чем путешествие" – программа Федерального агентства по делам молодежи, реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Благодаря ей уже более 320 тысяч молодых людей смогли увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать социально значимые проекты.
На стратсессии в Молодежном центре обсудили перспективы развития этих направлений и планы на 2026 год. Экспедиции пройдут более чем в 10 регионах, в том числе в Архангельской области, в путешествие в рамках проекта отправятся свыше 800 человек.
В ходе рабочей поездки Чернышенко также представили доклад о ходе строительства межвузовского кампуса "Арктическая звезда". Цыбульский сообщил, что в настоящее время работы по строительству ведутся в плановом режиме, без отклонений от утвержденного графика. На земельном участке более 8 гектаров разместятся здания общей площадью 128,3 тысячи квадратных метров разной этажности – самое высокое будет состоять из 25 этажей.
"Прошу обеспечить постоянный контроль за ходом строительных работ. Кампус, действительно, масштабный, работы впереди еще много, поэтому график работ должен строго соблюдаться", – подчеркнул Чернышенко.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Новый военный госпиталь открылся в городе Мирном Архангельской области
25 декабря 2025, 10:13
 
Архангельская область, Россия, Архангельск, Дмитрий Чернышенко, Александр Цыбульский
 
 
