Вице-премьеру Чернышенко показали возможности для молодежи в Архангельске

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Молодежного центра в Архангельской области

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Молодежного центра в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 27 фев – РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе визита в Архангельскую область посетил Молодежный центр, обсудил ход создания кампуса "Арктическая звезда" и принял участие в стратегической сессии Росмолодежи "Больше, чем путешествие", Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе визита в Архангельскую область посетил Молодежный центр, обсудил ход создания кампуса "Арктическая звезда" и принял участие в стратегической сессии Росмолодежи "Больше, чем путешествие", сообщила пресс-служба правительства региона.

В областном Молодежном центре вице-премьеру вместе с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским продемонстрировали инфраструктурные возможности и рассказали о реализуемых здесь образовательных проектах. Вице-премьеру показали медиацентр, круглогодичный скейт-парк, центр молодых исследователей "Полюс" – это совместный проект Росмолодёжи и правительства Архангельской области.

"Для региона подготовка ребят для дальнейшей работы в IT-сфере – важнейшее направление, за этим будущее в самых разных отраслях экономики. В этой связи объединение наших ресурсов и возможностей Росмолодежи имеет большое прикладное значение", - приводятся в сообщении слова губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Также вице-премьер поучаствовал в стратегической сессии Росмолодежи "Больше, чем путешествие", в ходе которой отметил, что туризм и создание новых маршрутов должны нести смысловую нагрузку, включая патриотическое воспитание и любовь к Родине.

"Здорово, что стратсессия проходит в Архангельске – месте нашей силы, недалеко от которого находятся Соловки. Мы сейчас готовимся к празднованию 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. Важно, чтобы вы помнили, что путешествия, особенно создание каких-то новых маршрутов, которыми вы будете заниматься, должны нести ещё и смысловую нагрузку, кроме возможности восхищаться природной красотой", — сказал Чернышенко.

"Больше, чем путешествие" – программа Федерального агентства по делам молодежи, реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Благодаря ей уже более 320 тысяч молодых людей смогли увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать социально значимые проекты.

На стратсессии в Молодежном центре обсудили перспективы развития этих направлений и планы на 2026 год. Экспедиции пройдут более чем в 10 регионах, в том числе в Архангельской области, в путешествие в рамках проекта отправятся свыше 800 человек.

В ходе рабочей поездки Чернышенко также представили доклад о ходе строительства межвузовского кампуса "Арктическая звезда". Цыбульский сообщил, что в настоящее время работы по строительству ведутся в плановом режиме, без отклонений от утвержденного графика. На земельном участке более 8 гектаров разместятся здания общей площадью 128,3 тысячи квадратных метров разной этажности – самое высокое будет состоять из 25 этажей.