Песков заявил о неизбежности последствий изъятия активов России для Европы - РИА Новости, 27.02.2026
13:38 27.02.2026
Песков заявил о неизбежности последствий изъятия активов России для Европы
в мире
россия
украина
бельгия
дмитрий песков
сергей лавров
евросоюз
Песков заявил о неизбежности последствий изъятия активов России для Европы

Песков: некоторые страны Европы понимают последствия изъятия активов России

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Ряд европейских стран, в том числе Бельгия, понимают неизбежность негативных последствий в случае изъятия замороженных на Западе российских активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что тема возможного использования замороженных российских активов для поддержки Украины на данный момент не является предметом для обсуждения в ЕС.
"Страна-депозитарий Бельгия, она категорически против этого. Есть также ряд других стран, которые отдают себе отчет в тех неминуемых негативных последствиях такого решения об экспроприации наших активов. И именно они стали тем препятствием, которое пока не удалось преодолеть", - сказал Песков на брифинге.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Россия будет расценивать посягательства на активы как грабеж, заявил посол
17 февраля, 02:23
