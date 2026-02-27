В деловом центре рассказали о позиции Афганистана по конфликту с Пакистаном

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Афганистан заверил, что конфликт с Пакистаном носит краткосрочный характер, при его затягивании под угрозой окажутся российские инвестиционные проекты, заявил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

"Сегодня афганская сторона заверила нас, что конфликт краткосрочный. Мы им довели свою позицию, что в противном случае мы будем вынуждены свернуть все инвестиционные проекты", - сказал он, выразив надежду на дипломатическое решение конфликта.