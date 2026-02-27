Рейтинг@Mail.ru
В деловом центре рассказали о позиции Афганистана по конфликту с Пакистаном - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 27.02.2026 (обновлено: 08:35 28.02.2026)
https://ria.ru/20260227/afganistan-2077342436.html
В деловом центре рассказали о позиции Афганистана по конфликту с Пакистаном
В деловом центре рассказали о позиции Афганистана по конфликту с Пакистаном - РИА Новости, 28.02.2026
В деловом центре рассказали о позиции Афганистана по конфликту с Пакистаном
Афганистан заверил, что конфликт с Пакистаном носит краткосрочный характер, при его затягивании под угрозой окажутся российские инвестиционные проекты, заявил... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-27T17:50:00+03:00
2026-02-28T08:35:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
кабул (город)
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077154078_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_b8f72df4c13a39fa88b1d67b19fd99d1.jpg
https://ria.ru/20260227/peskov-2077124947.html
афганистан
пакистан
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077154078_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9da2e15023994b8612a36cdd6230d17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, пакистан, кабул (город), вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Афганистан, Пакистан, Кабул (город), Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
В деловом центре рассказали о позиции Афганистана по конфликту с Пакистаном

Хабибуллин: Афганистан надеется на краткость конфликта с Пакистаном

© AP Photo / Saifullah ZahirВооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане возле границы с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Saifullah Zahir
Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Афганистан заверил, что конфликт с Пакистаном носит краткосрочный характер, при его затягивании под угрозой окажутся российские инвестиционные проекты, заявил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
"Сегодня афганская сторона заверила нас, что конфликт краткосрочный. Мы им довели свою позицию, что в противном случае мы будем вынуждены свернуть все инвестиционные проекты", - сказал он, выразив надежду на дипломатическое решение конфликта.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Песков: Россия надеется на прекращение столкновений Пакистана и Афганистана
Вчера, 13:03
 
В миреАфганистанПакистанКабул (город)Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала