https://ria.ru/20260227/afganistan-2077342436.html
В деловом центре рассказали о позиции Афганистана по конфликту с Пакистаном
В деловом центре рассказали о позиции Афганистана по конфликту с Пакистаном - РИА Новости, 28.02.2026
В деловом центре рассказали о позиции Афганистана по конфликту с Пакистаном
Афганистан заверил, что конфликт с Пакистаном носит краткосрочный характер, при его затягивании под угрозой окажутся российские инвестиционные проекты, заявил... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-27T17:50:00+03:00
2026-02-27T17:50:00+03:00
2026-02-28T08:35:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
кабул (город)
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077154078_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_b8f72df4c13a39fa88b1d67b19fd99d1.jpg
https://ria.ru/20260227/peskov-2077124947.html
афганистан
пакистан
кабул (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077154078_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9da2e15023994b8612a36cdd6230d17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, пакистан, кабул (город), вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Афганистан, Пакистан, Кабул (город), Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
В деловом центре рассказали о позиции Афганистана по конфликту с Пакистаном
Хабибуллин: Афганистан надеется на краткость конфликта с Пакистаном
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Афганистан заверил, что конфликт с Пакистаном носит краткосрочный характер, при его затягивании под угрозой окажутся российские инвестиционные проекты, заявил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
"Сегодня афганская сторона заверила нас, что конфликт краткосрочный. Мы им довели свою позицию, что в противном случае мы будем вынуждены свернуть все инвестиционные проекты", - сказал он, выразив надежду на дипломатическое решение конфликта.
Афганистан
26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом
границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана
афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад
обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.