СМИ: 21 человек погиб от ударов Пакистана в одном из районов Афганистана

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 20 человек погибли в одном из районов Афганистана от пакистанских ударов, передает афганское государственное агентство Бахтар.
По данным агентства, пакистанские военные обстреляли из минометов жилые дома в уезде Бармал, граничащем с Пакистаном, в следствие чего был 21 погибший, в том числе 7 женщин, двое детей, еще три человека пострадали.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.