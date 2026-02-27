Рейтинг@Mail.ru
СМИ: 21 человек погиб от ударов Пакистана в одном из районов Афганистана
18:54 27.02.2026
СМИ: 21 человек погиб от ударов Пакистана в одном из районов Афганистана
СМИ: 21 человек погиб от ударов Пакистана в одном из районов Афганистана
Более 20 человек погибли в одном из районов Афганистана от пакистанских ударов, передает афганское государственное агентство Бахтар. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:54:00+03:00
2026-02-27T18:54:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
кабул (город)
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
2026
в мире, пакистан, афганистан, кабул (город), вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Афганистан, Кабул (город), Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
СМИ: 21 человек погиб от ударов Пакистана в одном из районов Афганистана

Бахтар: 21 человек погиб от ударов Пакистана в Пактике

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 20 человек погибли в одном из районов Афганистана от пакистанских ударов, передает афганское государственное агентство Бахтар.
"В результате атак военного режима Пакистана вчера вечером в (провинции) Пактика погиб 21 мирный житель", - говорится в сообщении.
По данным агентства, пакистанские военные обстреляли из минометов жилые дома в уезде Бармал, граничащем с Пакистаном, в следствие чего был 21 погибший, в том числе 7 женщин, двое детей, еще три человека пострадали.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.
Афганистан начал новую волну атак на границе с Пакистаном
