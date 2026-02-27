https://ria.ru/20260227/afganistan-2077192955.html
Россияне не пострадали при столкновениях, заявило посольство в Пакистане
Россияне не пострадали при столкновениях, заявило посольство в Пакистане - РИА Новости, 27.02.2026
Россияне не пострадали при столкновениях, заявило посольство в Пакистане
Граждан России нет среди пострадавших в результате конфликта Афганистана и Пакистана, сообщили РИА Новости в посольстве России в Исламабаде. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:33:00+03:00
2026-02-27T15:33:00+03:00
2026-02-27T16:03:00+03:00
пакистан
афганистан
россия
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
исламабад
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077162190_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_d71479ad576dbd613bcaf3bac79c5aff.jpg
https://ria.ru/20260227/afganistan-2077129595.html
пакистан
афганистан
россия
исламабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077162190_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_c65861a55a44de4e3631b9ffcc0b43e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан, афганистан, россия, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана, исламабад, в мире
Пакистан, Афганистан, Россия, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана, Исламабад, В мире
Россияне не пострадали при столкновениях, заявило посольство в Пакистане
Посольство в Пакистане: россияне не пострадали в конфликте с Афганистаном