15:33 27.02.2026 (обновлено: 16:03 27.02.2026)
Россияне не пострадали при столкновениях, заявило посольство в Пакистане
Россияне не пострадали при столкновениях, заявило посольство в Пакистане
пакистан, афганистан, россия, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана, исламабад, в мире
Пакистан, Афганистан, Россия, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана, Исламабад, В мире
Россияне не пострадали при столкновениях, заявило посольство в Пакистане

Посольство в Пакистане: россияне не пострадали в конфликте с Афганистаном

© REUTERS / StringerВооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном
© REUTERS / Stringer
Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 фев – РИА Новости. Граждан России нет среди пострадавших в результате конфликта Афганистана и Пакистана, сообщили РИА Новости в посольстве России в Исламабаде.
"По данным посольства, пострадавших среди граждан России нет. Рекомендуем находящимся в Пакистане росгражданам соблюдать бдительность и избегать посещения районов на пакистано-афганской границе", - сказали в посольстве.
Афганистан заявил об ударе по пакистанскому ядерному центру
Вчера, 13:16
 
