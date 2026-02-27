https://ria.ru/20260227/afganistan-2077181952.html
Посольство в Афганистане не получало данных о пострадавших россиянах
Данных о том, что граждане РФ могли пострадать из-за боевых действий между Афганистаном и Пакистаном, нет, заявили РИА Новости в посольстве России в Кабуле. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:03:00+03:00
2026-02-27T15:03:00+03:00
2026-02-27T16:38:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
россия
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
афганистан
пакистан
россия
в мире, афганистан, пакистан, россия, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Афганистан, Пакистан, Россия, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Посольство в Афганистане: нет данных, что россияне могли пострадать в конфликте