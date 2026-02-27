Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Афганистане не получало данных о пострадавших россиянах - РИА Новости, 27.02.2026
15:03 27.02.2026 (обновлено: 16:38 27.02.2026)
Посольство в Афганистане не получало данных о пострадавших россиянах
Посольство в Афганистане не получало данных о пострадавших россиянах
Данных о том, что граждане РФ могли пострадать из-за боевых действий между Афганистаном и Пакистаном, нет, заявили РИА Новости в посольстве России в Кабуле. РИА Новости, 27.02.2026
Посольство в Афганистане не получало данных о пострадавших россиянах

Посольство в Афганистане: нет данных, что россияне могли пострадать в конфликте

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Данных о том, что граждане РФ могли пострадать из-за боевых действий между Афганистаном и Пакистаном, нет, заявили РИА Новости в посольстве России в Кабуле.
"Данных нет", - сказал собеседник агентства.
Афганистан заявил об ударе по пакистанскому ядерному центру
