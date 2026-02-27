https://ria.ru/20260227/afganistan-2077129818.html
СМИ: Афганистан применил беспилотники против военных объектов Пакистана
СМИ: Афганистан применил беспилотники против военных объектов Пакистана
Военные Афганистана применили беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по пакистанским военным базам, сообщает Telegram-канал TOLOnews Plus. РИА Новости, 27.02.2026
СМИ: Афганистан применил беспилотники против военных объектов Пакистана
TOLOnews Plus: Афганистан нанес удары по военным базам Пакистана с помощью БПЛА