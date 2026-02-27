Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане у границы с Пакистаном

© REUTERS / Stringer Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане у границы с Пакистаном

Афганистан заявил об ударе по пакистанскому ядерному центру

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Афганские войска атаковали ядерный центр в Пакистане, есть жертвы, утверждает телеканал Ariana News со ссылкой на источники.

"После ударов по военному центру в районе Кокаль (провинция Хайбер-Пахтунхва ) и еще одному ядерному центру сотни погибших и раненых были доставлены в больницу в Исламабаде", — говорится в посте в соцсети X

При этом пакистанские источники посольства России не подтвердили достоверность этой информации.

Ранее сегодня Кабул заявил, что афганские ВВС успешно атаковали военный лагерь и армейский кантон в Ноушере, а также базу Джамруд.

Тем временем телеканал PTV утверждает, что пакистанская армия захватила несколько постов на территории противника и "празднует решающую победу".

На минувшей неделе Пакистан нанес авиаудары по уездам в нескольких афганских провинциях. По данным талибов, погибли и пострадали десятки мирных жителей. В ночь на 27 февраля они провели ответную операцию против сил противника вдоль линии Дюранда , а днем начали новую.

Пакистанские войска, в свою очередь, атаковали Кабул, Кандагар и Пактию. А глава Минобороны республики Хаваджа Асиф объявил о начале открытой войны с Афганистаном, обвинив его в экспорте терроризма. Обе страны сообщают о сотнях жертв среди военных.