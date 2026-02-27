Рейтинг@Mail.ru
Афганистан заявил об ударе по пакистанскому ядерному центру
13:16 27.02.2026 (обновлено: 16:45 27.02.2026)
Афганистан заявил об ударе по пакистанскому ядерному центру
Афганистан заявил об ударе по пакистанскому ядерному центру
Афганские войска атаковали ядерный центр в Пакистане, есть жертвы, утверждает телеканал Ariana News со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.02.2026
в мире
пакистан
афганистан
хайбер-пахтунхва
исламабад
кабул (город)
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
Пакистан нанес удары по расположениям талибов в Афганистане
Пакистанский государственный телеканал Pakistan TV показал моменты нанесения ударов по расположениям талибов в Афганистане в ночь на пятницу. Телеканал разместил два видео с кадрами нанесения ударов в провинции Кандагар. По данным канала, в результате удара уничтожены штаб бригады талибов и логистический центр. "Пакистанские силы уничтожили несколько ключевых постов талибов вдоль границы, эффективно используя артиллерию и квадрокоптеры", - сообщил Pakistan TV
в мире, пакистан, афганистан, хайбер-пахтунхва, исламабад, кабул (город), вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Афганистан, Хайбер-Пахтунхва, Исламабад, Кабул (город), Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Афганистан заявил об ударе по пакистанскому ядерному центру

Ariana News: Афганистан нанес удар по ядерному центру в Пакистане

Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане у границы с Пакистаном
Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане у границы с Пакистаном
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Афганские войска атаковали ядерный центр в Пакистане, есть жертвы, утверждает телеканал Ariana News со ссылкой на источники.
"После ударов по военному центру в районе Кокаль (провинция Хайбер-Пахтунхва) и еще одному ядерному центру сотни погибших и раненых были доставлены в больницу в Исламабаде", — говорится в посте в соцсети X.
Пакистанские военнослужащие на границе с Афганистаном - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Пакистан заявил об уничтожении 247 афганских военных
Вчера, 14:56
При этом пакистанские источники посольства России не подтвердили достоверность этой информации.
Ранее сегодня Кабул заявил, что афганские ВВС успешно атаковали военный лагерь и армейский кантон в Ноушере, а также базу Джамруд.
Тем временем телеканал PTV утверждает, что пакистанская армия захватила несколько постов на территории противника и "празднует решающую победу".
На минувшей неделе Пакистан нанес авиаудары по уездам в нескольких афганских провинциях. По данным талибов, погибли и пострадали десятки мирных жителей. В ночь на 27 февраля они провели ответную операцию против сил противника вдоль линии Дюранда, а днем начали новую.
Пакистанские войска, в свою очередь, атаковали Кабул, Кандагар и Пактию. А глава Минобороны республики Хаваджа Асиф объявил о начале открытой войны с Афганистаном, обвинив его в экспорте терроризма. Обе страны сообщают о сотнях жертв среди военных.
Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых местные власти обвинили повстанческое движение ТТП. В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, и назвали борьбу с ними внутренним делом соседнего государства. В течение недели стороны обменивались ударами, а затем при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Песков: Россия надеется на прекращение столкновений Пакистана и Афганистана
Вчера, 13:03
 
В миреПакистанАфганистанХайбер-ПахтунхваИсламабадКабул (город)Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
