Афганистан заявил об ударе по пакистанскому ядерному центру
Афганистан заявил об ударе по пакистанскому ядерному центру - РИА Новости, 27.02.2026
Афганистан заявил об ударе по пакистанскому ядерному центру
Афганские войска атаковали ядерный центр в Пакистане, есть жертвы, утверждает телеканал Ariana News со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.02.2026
Пакистан нанес удары по расположениям талибов в Афганистане
Пакистанский государственный телеканал Pakistan TV показал моменты нанесения ударов по расположениям талибов в Афганистане в ночь на пятницу. Телеканал разместил два видео с кадрами нанесения ударов в провинции Кандагар. По данным канала, в результате удара уничтожены штаб бригады талибов и логистический центр. "Пакистанские силы уничтожили несколько ключевых постов талибов вдоль границы, эффективно используя артиллерию и квадрокоптеры", - сообщил Pakistan TV
Афганистан заявил об ударе по пакистанскому ядерному центру
Ariana News: Афганистан нанес удар по ядерному центру в Пакистане
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Афганские войска атаковали ядерный центр в Пакистане, есть жертвы, утверждает телеканал Ariana News со ссылкой на источники.
"После ударов по военному центру в районе Кокаль (провинция Хайбер-Пахтунхва
) и еще одному ядерному центру сотни погибших и раненых были доставлены в больницу в Исламабаде", — говорится в посте в соцсети X
.
При этом пакистанские источники посольства России не подтвердили достоверность этой информации.
Ранее сегодня Кабул заявил, что афганские ВВС успешно атаковали военный лагерь и армейский кантон в Ноушере, а также базу Джамруд.
Тем временем телеканал PTV утверждает, что пакистанская армия захватила несколько постов на территории противника и "празднует решающую победу".
На минувшей неделе Пакистан нанес авиаудары по уездам в нескольких афганских провинциях. По данным талибов, погибли и пострадали десятки мирных жителей. В ночь на 27 февраля они провели ответную операцию против сил противника вдоль линии Дюранда, а днем начали новую.
Пакистанские войска, в свою очередь, атаковали Кабул, Кандагар и Пактию. А глава Минобороны республики Хаваджа Асиф объявил о начале открытой войны с Афганистаном, обвинив его в экспорте терроризма. Обе страны сообщают о сотнях жертв среди военных.
Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых местные власти обвинили повстанческое движение ТТП
. В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, и назвали борьбу с ними внутренним делом соседнего государства. В течение недели стороны обменивались ударами, а затем при посредничестве Катара и Турции
договорились о прекращении огня.