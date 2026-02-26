Рейтинг@Mail.ru
"Црвена Звезда" проиграла "Лиллю" и вылетела из Лиги Европы
Футбол
 
23:45 26.02.2026 (обновлено: 23:49 26.02.2026)
"Црвена Звезда" проиграла "Лиллю" и вылетела из Лиги Европы
"Црвена Звезда" проиграла "Лиллю" и вылетела из Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
"Црвена Звезда" проиграла "Лиллю" и вылетела из Лиги Европы
Сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" на своем поле проиграл французскому "Лиллю" в ответном матче стыкового раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T23:45:00+03:00
2026-02-26T23:49:00+03:00
футбол
спорт
оливье жиру
наир тикнизян
страхиня эракович
спартак москва
црвена звезда
лилль
"Црвена Звезда" проиграла "Лиллю" и вылетела из Лиги Европы

"Црвена Звезда" уступила "Лиллю" в Лиге Европы и завершила выступление в турнире

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" на своем поле проиграл французскому "Лиллю" в ответном матче стыкового раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы.
В первой встрече команд во Франции на прошлой неделе выиграли гости - 1:0. Основное время ответной игры в Белграде завершилось со счетом 1:0 в пользу "Лилля". Мяч забил Оливье Жиру (4-я минута). В дополнительное время выход в 1/8 финала французской команде принес гол Натана Нгоя (99).
Лига Европы УЕФА
26 февраля 2026 • начало в 20:45
Закончен (ДВ)
Црвена Звезда
0 : 2
Лилль
04‎’‎ • Оливье Жиру
(Бенжамен Андре)
99‎’‎ • Натан Нгой
(Феликс Коррейя)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В составе "Црвены Звезды", которую возглавляет экс-тренер московского "Спартака" Деян Станкович, в матче участие приняли армянский экс-защитник московских ЦСКА и "Локомотива" Наир Тикнизян, а также сербский защитник Страхиня Эракович, который выступает в составе белградского клуба на правах аренды из петербургского "Зенита".
Соперником "Лилля" в следующей стадии станет английская "Астон Вилла" или французский "Лион".
В другом матче дня чешская "Виктория" на своем поле в серии пенальти проиграла греческому "Панатинаикосу" (по сумме двух встреч - 3:3, по пенальти - 3:4). Греческий клуб вышел в следующий раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с датским "Мидтьюлланном" или испанским "Бетисом". Жеребьевка матчей 1/8 финала турнира пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.
Футбол
 
