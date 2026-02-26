https://ria.ru/20260226/zverev-2076801212.html
Зверев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Акапулько
Зверев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Акапулько
Зверев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Акапулько
Немецкий теннисист Александр Зверев не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 2,4 млн...
2026-02-26T08:30:00+03:00
2026-02-26T08:30:00+03:00
2026-02-26T08:30:00+03:00
теннис
спорт
акапулько
мексика
акапулько
мексика
Новости
ru-RU
спорт, акапулько, мексика
Теннис, Спорт, Акапулько, Мексика
Зверев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Акапулько
Зверев проиграл Кецмановичу в четвертьфинале турнира в Акапулько