Зверев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Акапулько
Теннис
Теннис
 
08:30 26.02.2026
Зверев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Акапулько
Зверев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Акапулько - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Зверев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Акапулько
Немецкий теннисист Александр Зверев не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 2,4 млн... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
теннис
спорт
акапулько
мексика
акапулько
мексика
спорт, акапулько, мексика
Теннис, Спорт, Акапулько, Мексика
Зверев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Акапулько

Зверев проиграл Кецмановичу в четвертьфинале турнира в Акапулько

© Фотография из соцсетейАлександр Зверев
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фотография из соцсетей
Александр Зверев. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого превышает 2,4 млн долларов.
Во встрече второго раунда Зверев (4-я ракетка мира) уступил сербу Миомиру Кецмановичу (84) со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:7 (4:7). Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут.
В четвертьфинале турнира Кецманович сыграет против француза Теранса Атмана (63).
ТеннисСпортАкапулькоМексика
 
