Экс-журналиста в Челябинске арестовали по делу о вымогательстве
Экс-журналиста в Челябинске арестовали по делу о вымогательстве - РИА Новости, 26.02.2026
Экс-журналиста в Челябинске арестовали по делу о вымогательстве
Суд арестовал на 2 месяца Сергея Шумакова, ранее работавшего в челябинских СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска. РИА Новости, 26.02.2026
Экс-журналиста в Челябинске арестовали по делу о вымогательстве
Экс-журналиста Шумакова арестовали по делу о вымогательстве у бизнесмена
ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев - РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца Сергея Шумакова, ранее работавшего в челябинских СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.
"Суд сегодня избрал Шумакову меру пресечения в виде ареста на 2 месяца - до 25 апреля", - сказала собеседница агентства.
В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что в отношении Шумакова расследуется уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ
(вымогательство), речь идет о вымогательстве у бизнесмена Сергея Вайнштейна
и его близких.
Как сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону, по версии следствия, двое граждан, один из которых признан Минюстом иноагентом и, предположительно, скрывается за рубежом, причастны к совершению вымогательства группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Дело расследуется полицией по пунктам "а", "г" части 2 статьи 163 УК РФ, второй фигурант арестован заочно, объявлен в розыск.
На странице Шумакова в соцсети "ВКонтакте" указывается, что он окончил Челябинский госуниверситет, факультет журналистики, работал в региональных и федеральных СМИ, PR-специалист. Некоторое время жил в Черногории
, позже вернулся в Челябинск
.