Экс-журналиста в Челябинске арестовали по делу о вымогательстве

"Суд сегодня избрал Шумакову меру пресечения в виде ареста на 2 месяца - до 25 апреля", - сказала собеседница агентства.

Как сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону, по версии следствия, двое граждан, один из которых признан Минюстом иноагентом и, предположительно, скрывается за рубежом, причастны к совершению вымогательства группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Дело расследуется полицией по пунктам "а", "г" части 2 статьи 163 УК РФ, второй фигурант арестован заочно, объявлен в розыск.