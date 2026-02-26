Рейтинг@Mail.ru
Житель Бурятии убил соседа, чтобы не отдавать долг
10:17 26.02.2026
Житель Бурятии убил соседа, чтобы не отдавать долг
Житель Бурятии убил соседа, чтобы не отдавать долг - РИА Новости, 26.02.2026
Житель Бурятии убил соседа, чтобы не отдавать долг
Житель Бурятии убил мужчину и спрятал тело на стройплощадке, чтобы не возвращать долг в 800 тысяч рублей, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 26.02.2026
происшествия
республика бурятия
россия
иволгинский район
республика бурятия
россия
иволгинский район
происшествия, республика бурятия, россия, иволгинский район
Происшествия, Республика Бурятия, Россия, Иволгинский район
Житель Бурятии убил соседа, чтобы не отдавать долг

Житель Бурятии убил соседа и спрятал тело на стройплощадке из-за долга

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 26 фев - РИА Новости. Житель Бурятии убил мужчину и спрятал тело на стройплощадке, чтобы не возвращать долг в 800 тысяч рублей, сообщила прокуратура республики.
По данным надзорного ведомства, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя республики, обвиняемого по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений). По версии следствия, в августе 2024 года потерпевший передал соседу 800 тысяч рублей с целью приобретения дома в селе Сотниково Иволгинского района, на который, как выяснилось позднее, наложен арест. Потерпевший не раз обращался к продавцу с требованием вернуть ему деньги либо оформить право собственности на жилье, но получал отказы.
"Ночью с 22 октября на 23 октября 2024 года между мужчинами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый, желая избежать материальных потерь, совершил убийство потерпевшего, задушив его. После чего с целью сокрытия следов преступления он на садовой тележке перевез тело на строительную площадку и в присутствии знакомого охранника спрятал тело в яме, засыпав его песком и кирпичами", - говорится в сообщении.

Обвиняемого задержали после безвестного исчезновения потерпевшего. Тело было обнаружено спустя четыре месяца в месте, которое указал свидетель. Уголовное дело направлено в Верховный суд Бурятии для рассмотрения по существу.
ПроисшествияРеспублика БурятияРоссияИволгинский район
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
