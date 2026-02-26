Житель Бурятии убил соседа, чтобы не отдавать долг

УЛАН-УДЭ, 26 фев - РИА Новости. Житель Бурятии убил мужчину и спрятал тело на стройплощадке, чтобы не возвращать долг в 800 тысяч рублей, сообщила прокуратура республики.
По данным надзорного ведомства, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя республики, обвиняемого по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений). По версии следствия, в августе 2024 года потерпевший передал соседу 800 тысяч рублей с целью приобретения дома в селе Сотниково Иволгинского района, на который, как выяснилось позднее, наложен арест. Потерпевший не раз обращался к продавцу с требованием вернуть ему деньги либо оформить право собственности на жилье, но получал отказы.
"Ночью с 22 октября на 23 октября 2024 года между мужчинами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый, желая избежать материальных потерь, совершил убийство потерпевшего, задушив его. После чего с целью сокрытия следов преступления он на садовой тележке перевез тело на строительную площадку и в присутствии знакомого охранника спрятал тело в яме, засыпав его песком и кирпичами", - говорится в сообщении.
Обвиняемого задержали после безвестного исчезновения потерпевшего. Тело было обнаружено спустя четыре месяца в месте, которое указал свидетель. Уголовное дело направлено в Верховный суд Бурятии для рассмотрения по существу.
