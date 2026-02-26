Житель Бурятии убил соседа, чтобы не отдавать долг

«

"Ночью с 22 октября на 23 октября 2024 года между мужчинами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый, желая избежать материальных потерь, совершил убийство потерпевшего, задушив его. После чего с целью сокрытия следов преступления он на садовой тележке перевез тело на строительную площадку и в присутствии знакомого охранника спрятал тело в яме, засыпав его песком и кирпичами", - говорится в сообщении.