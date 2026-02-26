В Госдуме предложили повысить компенсации при расселении аварийного жилья

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили повысить компенсации при расселении аварийного жилья и расширить права жителей аварийных домов.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. Авторами инициативы выступили лидер партии, руководитель думской фракции Сергей Миронов и глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается установить требование к определению размера возмещения: он не может быть ниже средней рыночной стоимости жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном в том же населенном пункте, аналогичного по общей площади изымаемому жилому помещению. Реализация данного предложения позволит обеспечить собственника изымаемого жилого помещения в аварийном многоквартирном доме аналогичным жилым помещением", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
"Первая гарантирует людям достойные компенсации на приобретение нового жилья. Сейчас компенсации учитывают рыночную стоимость прежнего жилья, но цена квартир в аварийных домах - ниже рынка. В итоге и выплаты люди получают заниженные, их часто не хватает на новую квартиру. Наш законопроект гласит, что размер возмещения не может быть ниже средней рыночной стоимости жилья той же площади, в многоквартирных домах, расположенных в том же населенном пункте. То есть за основу берутся реальные цены рынка, а не аварийных квартир. При таком подходе компенсации вырастут, и граждане смогут покупать новое жилье без доплат", - уточнил политик.
Другая норма законопроекта, по его словам, гарантирует переселенцам из аварийных домов право выбора – между компенсацией и новым жильем.
"Сейчас людям гарантируется только денежное возмещение. Новое жилье в теории могут предложить, но лишь по усмотрению чиновников. Считаем, что гражданам надо позволить выбирать: хотят они получить деньги или новую квартиру. И чиновники будут обязаны принять этот выбор. Такая норма также расширит права собственников при расселении аварийного жилья", - добавил Миронов.
В правительство направили проект о расселении аварийного жилья
20 февраля, 05:18