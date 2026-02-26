https://ria.ru/20260226/zheneva-2076937523.html
В Женеве начались переговоры между делегациями США и Украины, пишут СМИ
В Женеве начались переговоры между делегациями США и Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
В Женеве начались переговоры между делегациями США и Украины, пишут СМИ
Переговоры между делегациями США и Украины начались в Женеве, сообщает британский телеканал Sky News. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:05:00+03:00
2026-02-26T17:05:00+03:00
2026-02-26T17:05:00+03:00
в мире
сша
украина
женева (город)
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076861680_0:29:3071:1756_1920x0_80_0_0_7d5f525966c32449e20563fd801062df.jpg
https://ria.ru/20260210/rossiya-2073319635.html
сша
украина
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076861680_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5a9e65d626a33341f40b56bfb244968a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, женева (город), мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Женева (город), Мирный план США по Украине
В Женеве начались переговоры между делегациями США и Украины, пишут СМИ
Sky News: в Женеве начались переговоры между делегациями США и Украины