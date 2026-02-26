Рейтинг@Mail.ru
В Женеве начались переговоры между делегациями США и Украины, пишут СМИ
17:05 26.02.2026
В Женеве начались переговоры между делегациями США и Украины, пишут СМИ
Переговоры между делегациями США и Украины начались в Женеве, сообщает британский телеканал Sky News. РИА Новости, 26.02.2026
2026
Отель Four Seasons Hotel des Bergues в Женеве перед началом переговоров России и Украины при посредничестве США
Отель Four Seasons Hotel des Bergues в Женеве перед началом переговоров России и Украины при посредничестве США
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Переговоры между делегациями США и Украины начались в Женеве, сообщает британский телеканал Sky News.
"Переговоры между делегациями из Киева и США начались", - говорится в публикации.
