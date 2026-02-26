https://ria.ru/20260226/zheneva-2076859875.html
МИД Омана заявил об открытости США и Ирана к новым решениям в Женеве
МИД Омана заявил об открытости США и Ирана к новым решениям в Женеве - РИА Новости, 26.02.2026
МИД Омана заявил об открытости США и Ирана к новым решениям в Женеве
Делегации США и Ирана демонстрируют открытость к новым решениям на переговорах в Женеве, говорится в заявлении МИД Омана. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:41:00+03:00
2026-02-26T12:41:00+03:00
2026-02-26T12:58:00+03:00
в мире
сша
иран
оман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076863514_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_a4d47e0ba023aea81ac0641354a341d6.jpg
https://ria.ru/20260226/ssha-2076802873.html
сша
иран
оман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076863514_473:0:3113:1980_1920x0_80_0_0_2d867ecc456e5a8bb1f5278d03172d5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, оман
МИД Омана заявил об открытости США и Ирана к новым решениям в Женеве
МИД Омана: США и Иран показали открытость к новым идеям на переговорах в Женеве