https://ria.ru/20260226/zheltyshev-2076916398.html
Фигуристу запретили въезд в Эстонию из-за паспорта России, сказал источник
Фигуристу запретили въезд в Эстонию из-за паспорта России, сказал источник - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Фигуристу запретили въезд в Эстонию из-за паспорта России, сказал источник
Выступающий за США гражданин России Марк Желтышев не получил разрешение на въезд в Таллин для участия в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, сообщил... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T15:58:00+03:00
2026-02-26T15:58:00+03:00
2026-02-26T16:09:00+03:00
фигурное катание
спорт
фигурное катание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156092/84/1560928468_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_0ddd3a5e1b959a7e1dc5483aa085c8f8.jpg
https://ria.ru/20260225/figuristki-2076740557.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156092/84/1560928468_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_3e6ef9aa53ca1069c8768f0cccdc2e01.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, фигурное катание
Фигурное катание, Спорт, фигурное катание
Фигуристу запретили въезд в Эстонию из-за паспорта России, сказал источник
Источник: Желтышеву не разрешили въехать в Эстонию на ЮЧМ из-за паспорта РФ