Рейтинг@Mail.ru
Фигуристу запретили въезд в Эстонию из-за паспорта России, сказал источник - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:58 26.02.2026 (обновлено: 16:09 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/zheltyshev-2076916398.html
Фигуристу запретили въезд в Эстонию из-за паспорта России, сказал источник
Фигуристу запретили въезд в Эстонию из-за паспорта России, сказал источник - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Фигуристу запретили въезд в Эстонию из-за паспорта России, сказал источник
Выступающий за США гражданин России Марк Желтышев не получил разрешение на въезд в Таллин для участия в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, сообщил... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T15:58:00+03:00
2026-02-26T16:09:00+03:00
фигурное катание
спорт
фигурное катание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156092/84/1560928468_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_0ddd3a5e1b959a7e1dc5483aa085c8f8.jpg
https://ria.ru/20260225/figuristki-2076740557.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156092/84/1560928468_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_3e6ef9aa53ca1069c8768f0cccdc2e01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, фигурное катание
Фигурное катание, Спорт, фигурное катание
Фигуристу запретили въезд в Эстонию из-за паспорта России, сказал источник

Источник: Желтышеву не разрешили въехать в Эстонию на ЮЧМ из-за паспорта РФ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Выступающий за США гражданин России Марк Желтышев не получил разрешение на въезд в Таллин для участия в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что одной из причин отказа стало наличие у фигуриста российского гражданства. Спортсмен начал выступать за США в танцах на льду с текущего сезона, его партнершей стала Джейн Кэлхун.
Юниорский чемпионат мира пройдет в Эстонии с 4 по 7 марта.
Кимми Репонд - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Эти наряды изуродовали красавиц-фигуристок: провал стиля на Олимпиаде
25 февраля, 20:00
 
Фигурное катаниеСпортфигурное катание
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Салават Юлаев
    Трактор
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Риндеркнех
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Адмирал
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Лудогорец Разград
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Црвена Звезда
    Лилль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Селтик
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Бранн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Фенербахче
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    ПАОК
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Генк
    Динамо Загреб
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала