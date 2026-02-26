https://ria.ru/20260226/zelenskiy-2077013697.html
Зеленский рассказал, когда может пройти трехсторонняя встреча в Абу-Даби
Зеленский рассказал, когда может пройти трехсторонняя встреча в Абу-Даби - РИА Новости, 26.02.2026
Зеленский рассказал, когда может пройти трехсторонняя встреча в Абу-Даби
Владимир Зеленский утверждает, что следующая трехсторонняя встреча РФ, США и Украины, скорее всего, пройдет в Абу-Даби в начале марта. РИА Новости, 26.02.2026
Зеленский рассказал, когда может пройти трехсторонняя встреча в Абу-Даби
Зеленский: трехсторонняя встреча в Абу-Даби может пройти в начале марта