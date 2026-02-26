Рейтинг@Mail.ru
Зеленский рассказал, когда может пройти трехсторонняя встреча в Абу-Даби - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 26.02.2026 (обновлено: 22:38 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/zelenskiy-2077013697.html
Зеленский рассказал, когда может пройти трехсторонняя встреча в Абу-Даби
Зеленский рассказал, когда может пройти трехсторонняя встреча в Абу-Даби - РИА Новости, 26.02.2026
Зеленский рассказал, когда может пройти трехсторонняя встреча в Абу-Даби
Владимир Зеленский утверждает, что следующая трехсторонняя встреча РФ, США и Украины, скорее всего, пройдет в Абу-Даби в начале марта. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T22:24:00+03:00
2026-02-26T22:38:00+03:00
в мире
абу-даби
владимир зеленский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684354_0:186:3071:1914_1920x0_80_0_0_6f3d43f0cdb7f4d5dc5c926e5aa81c3a.jpg
https://ria.ru/20260226/vykhodka-2077005395.html
абу-даби
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684354_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a0213d1f7b4c8ed98594c79c80ccdd7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абу-даби, владимир зеленский, украина
В мире, Абу-Даби, Владимир Зеленский, Украина
Зеленский рассказал, когда может пройти трехсторонняя встреча в Абу-Даби

Зеленский: трехсторонняя встреча в Абу-Даби может пройти в начале марта

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что следующая трехсторонняя встреча РФ, США и Украины, скорее всего, пройдет в Абу-Даби в начале марта.
"Скорее всего, следующая (трехсторонняя - ред.) встреча будет в Эмиратах, а именно - в Абу-Даби. Мы рассчитываем, что формат будет в начале марта", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В конце февраля в Женеве прошли переговоры делегаций США и Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Повышает ставки". Дерзкая выходка Зеленского вызвала изумление на Западе
Вчера, 21:46
 
В миреАбу-ДабиВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала