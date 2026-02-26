Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал историю с бункером Зеленского пиар-ходом
18:09 26.02.2026 (обновлено: 18:12 26.02.2026)
Мирошник назвал историю с бункером Зеленского пиар-ходом
Мирошник назвал историю с бункером Зеленского пиар-ходом - РИА Новости, 26.02.2026
Мирошник назвал историю с бункером Зеленского пиар-ходом
Демонстрация Владимиром Зеленским бункера является пиар-ходом и позерством, вряд ли он отказался от использования защищенных укрытий, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 26.02.2026
в мире, россия, киев, родион мирошник, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Россия, Киев, Родион Мирошник, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Мирошник назвал историю с бункером Зеленского пиар-ходом

Мирошник назвал историю с бункером Зеленского пиар-ходом и позерством

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Демонстрация Владимиром Зеленским бункера является пиар-ходом и позерством, вряд ли он отказался от использования защищенных укрытий, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В данном случае - это больше пиар-проект, которым Зеленский хочет продемонстрировать свою близость к украинскому народу, что категорически неверно", - сказал Мирошник.
По мнению посла, Зеленский - это персонаж, который "склонен к позерству, пиару и демонстративным показательным выступлениям".
"Я не вижу оснований для того, чтобы Зеленский как-то поменял свой режим безопасности и вообще отказался от использования бункеров", - полагает он.
Зеленский в интервью агентству Франс Пресс признался, что два года прятался в своем бункере, и обещал показать его.
Бункер на Банковой улице в центре Киева, показанный Зеленским в его видеообращении, представляет собой длинные подземные коридоры с комнатами, возле которых видны таблички "Руководство кабмина", "Аппарат Верховной рады" и другие.
По словам Зеленского, вместе с ним прятались его команда, кабмин, в бункере же проводились совещания с военными. Бункер не был лишен комфорта, например в кабинете Зеленского стоит большое черное кожаное кресло.
В мире, Россия, Киев, Родион Мирошник, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
 
 
