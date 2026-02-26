Мирошник назвал историю с бункером Зеленского пиар-ходом

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Демонстрация Владимиром Зеленским бункера является пиар-ходом и позерством, вряд ли он отказался от использования защищенных укрытий, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"В данном случае - это больше пиар-проект, которым Зеленский хочет продемонстрировать свою близость к украинскому народу, что категорически неверно", - сказал Мирошник

По мнению посла, Зеленский - это персонаж, который "склонен к позерству, пиару и демонстративным показательным выступлениям".

"Я не вижу оснований для того, чтобы Зеленский как-то поменял свой режим безопасности и вообще отказался от использования бункеров", - полагает он.

Зеленский в интервью агентству Франс Пресс признался, что два года прятался в своем бункере, и обещал показать его.

Бункер на Банковой улице в центре Киева , показанный Зеленским в его видеообращении, представляет собой длинные подземные коридоры с комнатами, возле которых видны таблички "Руководство кабмина", "Аппарат Верховной рады " и другие.