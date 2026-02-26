Рейтинг@Mail.ru
"Для них все кончено": в США рассказали о произошедшей трагедии с Зеленским
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:54 26.02.2026
"Для них все кончено": в США рассказали о произошедшей трагедии с Зеленским
"Для них все кончено": в США рассказали о произошедшей трагедии с Зеленским - РИА Новости, 26.02.2026
"Для них все кончено": в США рассказали о произошедшей трагедии с Зеленским
Продолжение конфликта с Россией означает продолжение жизни самого Владимира Зеленского и его окружения, а мир для него — смертелен, заявил американский военный... РИА Новости, 26.02.2026
РИА Новости
"Для них все кончено": в США рассказали о произошедшей трагедии с Зеленским

Аналитик Мартьянов: Зеленский не переживет окончание конфликта с Россией

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский
Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Продолжение конфликта с Россией означает продолжение жизни самого Владимира Зеленского и его окружения, а мир для него — смертелен, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
«
"Пока он (Зеленский. — Прим. ред.) у власти, он фактически истребляет мужское население Украины. <…> И он все равно продолжает бахвалиться. Однако <…> продолжение войны для них, для Зеленского, его шайки и ряда других людей, в том числе с Запада, стало продолжением их жизни. Как только это прекратится, для них все кончено. Их самих не станет", — сообщил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Должен уйти": в США внезапно обратились к Зеленскому после слов Путина
03:04
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, в стране ограничили выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Нового президента Украины должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
Удар бомбардировщиков ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Русские ударят": в США запереживали после грязной выходки на Украине
01:40
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
