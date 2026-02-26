МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Продолжение конфликта с Россией означает продолжение жизни самого Владимира Зеленского и его окружения, а мир для него — смертелен, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
«
"Пока он (Зеленский. — Прим. ред.) у власти, он фактически истребляет мужское население Украины. <…> И он все равно продолжает бахвалиться. Однако <…> продолжение войны для них, для Зеленского, его шайки и ряда других людей, в том числе с Запада, стало продолжением их жизни. Как только это прекратится, для них все кончено. Их самих не станет", — сообщил он.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, в стране ограничили выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Нового президента Украины должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.