Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.