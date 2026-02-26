Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 26.02.2026 (обновлено: 12:48 26.02.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник... РИА Новости, 26.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"

Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял до 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах насёленных пунктов Паламаревка, Моначиновка, Благодатовка, Новоосиново и Грушевка в Харьковской области и Маяки в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
