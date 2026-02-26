https://ria.ru/20260226/zapad-2076860970.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 26.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:46:00+03:00
2026-02-26T12:46:00+03:00
2026-02-26T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_0:96:3083:1830_1920x0_80_0_0_f2db93a4a52dfb3674eabaa039386145.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 170 военных в зоне действий "Запада"